Montag, Dezember 29, 2025
Politik & Wirtschaft
Gaza-Friedensplan: Trump “nicht besorgt” über Israels Vorgehen

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur

US-Präsident Donald Trump hat erklärt, dass er sich keine Sorgen über die Handlungen Israels mache, insbesondere hinsichtlich des Tempos, mit dem das Land in die zweite Phase des Gaza-Friedensplans übergehe.

Blick von Israel in den Gazastreifen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Trump sagte nach einem Treffen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu auf seinem Anwesen Mar-a-Lago, dass Israel den Plan “zu 100 Prozent” erfüllt habe. Er sei vielmehr “besorgt” über das Verhalten anderer Akteure.

Im Kontext des Dissenses zwischen den USA und Israel bezüglich des Gaza-Friedensplans, bei dem die USA auf eine schnelle Umsetzung drängen, während Israel zögert, solange die Hamas nicht entwaffnet ist, bekräftigte Trump, dass Israel sich an die Vereinbarungen gehalten habe. Die Differenzen hatten Berichten zufolge zu Spannungen mit einigen Beratern des Weißen Hauses geführt, die glauben, dass Netanjahu den Prozess verzögern könnte.

Trump äußerte sich auch zum Iran und warnte, dass das Land möglicherweise neue Standorte nutze, um sein Raketenprogramm wieder aufzubauen. Er drohte mit “sehr mächtigen” Konsequenzen, sollte Iran sein ballistisches Raketenprogramm weiter ausbauen. Trump sagte, dass die USA “genau” wüssten, was der Iran tue, und dass sie “schnell” handeln würden, um einen möglichen Aufbau zu verhindern.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

