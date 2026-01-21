Newsletter
type here...
Vermischtes
1 Min.Lesezeit

GBA: Mutmaßliche Unterstützer prorussischer Milizen festgenommen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwoch zwei mutmaßliche Unterstützer der ausländischen terroristischen Vereinigungen “Volksrepubliken Donezk und Lugansk” festnehmen lassen. Beamte des Bundeskriminalamtes fassten einen russischen Staatsangehörigen und einen deutschen Staatsangehörigen in den Landkreisen Dahme-Spreewald und Märkisch-Oderland (Brandenburg) aufgrund von Haftbefehlen des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs vom 12. Januar, wie der Generalbundesanwalt (GBA) mitteilte. Auch die Räumlichkeiten der Beschuldigten wurden durchsucht.

Generalbundesanwalt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die beiden Männer sollen seit 2016 herausgehobene Stellungen in einem Verein eingenommen haben, der den Transport von Versorgungsgütern und Medizinprodukten, aber auch von Drohnen in den Donbass zugunsten von Milizionären der “Volksrepubliken Donezk und Lugansk” organisiert haben soll, heißt es im Haftbefehl. Bei den “Volksrepubliken Donezk und Lugansk” handelt es sich um pro-russische Gruppierungen, die ab Frühjahr 2014 die Kontrolle über die ukrainischen Verwaltungsbezirke Donezk und Lugansk mit dem Ziel der Loslösung von der Ukraine beanspruchten und sich intensive Auseinandersetzungen mit den ukrainischen Streitkräften lieferten. Dabei setzten die Gruppierungen immer wieder auch Gewalt gegen die Zivilbevölkerung ein. Sie wurden Ende 2022 in die Befehlsstrukturen der russischen Streitkräfte eingegliedert, erklärte die Bundesanwaltschaft.

Im Haftbefehl heißt es weiter, der russische Tatverdächtige habe Vereinsgelder von über 14.000 Euro in die “Volksrepubliken Donezk und Lugansk” geleitet. Daneben soll er Gütertransporte für die dortigen Milizen organisiert haben. Dem deutschen Tatverdächtigen wird vorgeworfen, mehrfach zu Gesprächen mit Vertretern der “Volksrepubliken Donezk und Lugansk” im Donbass gereist und Lieferaufträge entgegengenommen zu haben. Zudem soll er regelmäßig an der Verteilung von Gütern vor Ort mitgewirkt haben, hieß es.

Die Beschuldigten sollen am Donnerstag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden, der ihnen die Haftbefehle eröffnen und über den Vollzug der Untersuchungshaft entscheiden soll.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Vermisste 12-Jährige aus Kempten wohlbehalten gefunden und an Eltern übergeben

0
Die heute als vermisst gemeldete 12-jährige aus Kempten (Allgäu)...
Polizei & Co

Raubüberfall an Straßenbahnhaltestelle in Augsburg: 25-Jähriger leicht verletzt

0
In der Nacht von Samstag, dem 17. Januar 2026,...
Polizei & Co

Messerangriff in Augsburg: Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen 26-Jährigen erlassen

0
Augsburg - Am Donnerstag, den 15. Januar 2026, kam...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 19.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 20.01.2026

0
Spickel-Herrenbach – Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt Am Montag (19.01.2026) verletzte...

Neueste Artikel