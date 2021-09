Die Lokführer-Gewerkschaft GDL hat das neue Angebot der Bahn zurückgewiesen. Der Streik im Personenverkehr sowie in der Infrastruktur soll wie geplant weitergehen, sagte GDL-Chef Claus Weselsky am Donnerstag im ARD-Morgenmagazin. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.