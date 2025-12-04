Newsletter
GdP pocht auf Böllerverbot und besseren Schutz von Polizisten

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) bekräftigt ihre Forderung nach einem Böllerverbot an Silvester und erwartet von den Innenministern der Länder einen besseren Schutz der Beamten.

Gdp Pocht Auf Böllerverbot Und Besseren Schutz Von PolizistenFeuerwerksverkauf (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wenn die Innenministerkonferenz prügelnden Ultras im Fußball das Stadion verbieten will, warum dann nicht auch Menschen die Böller wegnehmen, die an Silvester Polizisten auf der Straße angreifen? Ich sehe da keinen Unterschied”, sagte Jochen Kopelke, der Bundesvorsitzende der GdP, dem Webangebot des Senders ntv am Donnerstag.

“Ich verstehe nicht, warum im Fußball Dinge verboten werden, aber auf der Straße, im Alltag, nicht. Die Innenminister nehmen das Thema Böllerverbot nicht ernst”, so Kopelke. “Ich erwarte eine ernsthafte Diskussion und 2026 ein anderes Silvester.”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

