Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

GdP warnt vor Schreckschusswaffen zu Silvester

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) warnt vor dem Abfeuern von Schreckschusswaffen in der Silvesternacht. “Viele dieser Waffen sind von scharfen Waffen kaum zu unterscheiden”, sagte Jochen Kopelke, Bundesvorsitzender der GdP, dem Magazin Focus. “Dadurch besteht die Gefahr einer Fehleinschätzung durch Bevölkerung und Polizei.” Die Gefahr: Polizisten könnten Schreckschusswaffen für echte Waffen halten und die Schützen verhaften – “im schlimmsten Fall auch unter Einsatz der Dienstwaffe”, so Kopelke.

Gdp Warnt Vor Schreckschusswaffen Zu SilvesterWaffenladen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Schreckschusswaffen sind ab 18 Jahren frei verkäuflich, dürfen aber nicht in der Öffentlichkeit abgefeuert werden. Zu Silvester kommt es jedoch jedes Jahr zu zahlreichen Verstößen. Daher fordert Kopelke, einen “Kleinen Waffenschein” als Voraussetzung für den Erwerb einzuführen. Dieser ist bislang nur notwendig, um die Waffen zu führen. Andernfalls, so Kopelke, sei die Polizei “Böllern, Raketen, Kugelbomben und Schreckschusswaffen in der Nacht im Einsatz ausgeliefert.”

Unterstützung bekommt Kopelke aus der Politik. Millionen Schreckschusswaffen im Umlauf zu belassen, sei “sicherheitspolitisch nicht tragbar”, sagte Marcel Emmerich, innenpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag. “Dass hier nichts geschieht, liegt an der Untätigkeit des Bundesinnenministers, das Sprengstoffgesetz und das Waffengesetz nachzuschärfen.”

