Achtung! In unten beschriebenen Bereichen besteht nun Gefahr für Leib und Leben. Die Evakuierung ist unumgänglich, bitte verlassen Sie sofort den beschriebenen Bereich. Die Gefahr wurde als extrem eingestuft. Bitte befolgen Sie unverzüglich die Vorsichtsmaßnahmen, um sich zu schützen!

Kühlenthal:

Bereich zwischen Blankenburger Str. und Schmutter bis zur Einmündung in die Hauptstr.

Bereich Hauptstr. ab der Einmündung der Blankenburger Str. bis zur Schmutter

Am Graben östliche Hausnummern 11-25

Schmutterweg ab Einmündung am Graben bis zur Schmutter

Bereich zwischen Mittelmähder und Schmutter und die Nachtweide komplett

Allmannshofen:

Siedlungsstr.

Klause

An der Schmutter

Wer keine Möglichkeit hat, bei Verwandten oder Bekannten unterzukommen, begibt sich zum Messezentrum Augsburg – dort ist eine Notunterkunft eingerichtet. Wer das Gebiet nicht selbst verlassen kann, wendet sich an die Einsatzkräfte, es wird eine Transportmöglichkeit zur Verfügung gestellt:

“Achtung! Wer nicht selbständig das Gebiet verlassen kann, bitte an folgenden Standorten einfinden: Kühlenthal: Beim Rathaus, Am Anger 12 Allmannshofen: Waldstraße zwischen den beiden Einmündungen in die Hauptstraße (Bei Waldstraße 38) Dort wartet ein Bus zur Unterkunft im Vereinsheim Biberbach, Jahnstr. 36, 86485 Biberbach.”

Ein Hochwasser tritt auf, wenn es zu einem übermäßigen Anstieg des Wassers in einem Fluss, See oder einer anderen Gewässerquelle kommt. Dies kann durch starke Regenfälle, Schneeschmelze oder einen Dammbruch verursacht werden. Wenn der Wasserpegel über die normale Kapazität hinaus steigt, kann es zu Überschwemmungen in umliegenden Gebieten führen und schwere Schäden an Infrastruktur, Eigentum und menschlichem Leben verursachen. Hochwasser können auch langfristige Folgen haben, wie zum Beispiel Bodenerosion, Schäden an Ökosystemen und die Verbreitung von Krankheiten durch verunreinigtes Wasser.