Gebrauchter Tag für den FV Illertissen in Burghausen

Gebrauchter Tag für den FV Illertissen am Donnerstag Abend in Burghausen. Nicht nur, dass am Ende eine 0:3(0:1)Niederlage zu Buche stand, sondern die Begleitumstände machten diese Niederlage für die Illertisser besonders bitter.

Nicht nur, dass ein Treffer von Leif Estevez nach 6 Minuten nicht gegeben wurde, sondern auch dass Maurice Strobel bereits nach 12 Minuten einen Handelfmeter verschoss, mit Fabio Maiolo(32.) und Max Zeller(44.) die Mittelfeldstrategen mit, nach erstem Anschein, schweren Knieverletzungen vom Platz mussten. Zumindest bei Zeller sah es gar nicht gut aus, er musste nach einem Zusammenprall mit Torhüter Felix Thiel vom Feld getragen werden. Ob sich die schlimmsten Befürchtungen bestätigen, wird die medizinische Abteilung um Mannschaftsarzt Henrik Spies und Physio Florian Dworatschek feststellen. „Es tut weh, wenn ich gesehen habe, wie meine Mannschaft aufgetreten ist und solche Nackenschläge verdauen musste“, bedauerte Trainer Marco Konrad. Seine Mannschaft war nämlich in den ersten 20 Minuten klar besser. Der Führungstreffer durch Leif Estevez nach 6 Minuten schien auch der Verdiente Lohn, doch Schiedsrichter Lothar Ostheimer hatte zuvor ein Foul von Kento Teranuma gesehen. Dafür schien der FVI bereits in der 12. Minute für sein gutes Spiel belohnt zu werden, doch Maurice Strobel scheiterte mit einem Handelfmeter an Torhüter Markus Schöller. Der Schütze hätte sein Missgeschick in der 21. Minute wiedergutmachen können, verzog aber nach schöner Kombination in aussichtsreicher Position. Auf der Gegenseite musste Torhüter Felix Thiel zwei Mal im Herauslaufen, zunächst gegen Jerome Läubli(26.) und dann gegen Christoph Maier(35.), retten. Beim 1:0 der Hausherren in der 40. Minute konnte er allerdings nicht mehr eingreifen, als ein Freistoß von Denis Ade durch eine vor ihm stehende Spielertraube durchrutschte. Kurz vor der Pause ein weiterer Nackenschlag für die Illertisser, denn Max Zeller musste nach einem Zusammenprall mit Keeper Thiel mit einer bösen Knieverletzung vom Platz getragen werden. „Wir müssen 2:0 führen, liegen 0:1 hinten, haben zwei Verletzte und keiner weiß, warum“, so der fassungslose Trainer Marco Konrad.

Nach Wiederanpfiff hatte seine Mannschaft dann zwei hochkarätige Möglichkeiten zum Ausgleich. Zunächst verdribbelte sich Burghausens Torhüter Markus Schöller außerhalb des Strafraums, doch Maurice Strobel verfehlte das leere Tor(53.) Wenig später(57.) unterlief der Burghausener Nummer eins der nächste Patzer, klatschte die Flanke von Kento Teranuma dem eingewechselten Lukas Mozler vor die Füße, auch der vergab. Nach genau einer Stunde fiel eine Vorentscheidung, denn Christoph Schulz traf mit einem Lupfer über den herauslaufenden Felix Thiel zum 2:0. In der 66. Und 84. Minute versuchte es zwar Tim Bergmiller mit zwei Schüssen, doch der erste war zu schwach und der zweite ging übers Tor. Das 3:0 in der 89. Minute durch Noah Agbaje hatte schließlich nur noch statistische Bedeutung, war der letzte Rückschlag für die tapferen Illertisser.

FV Illertissen:Thiel- Kljajic(76. Boyer), Wegmann, Sakai, Kopf-Estevez(63. Bergmiller)Maiolo(32. Mozler), Zeller(46. Keckeisen), Glessing- Strobel(63. Luibrand), Teranuma

Für die Illertisser bleibt keine Zeit, sich zu erholen, denn heute, Samstag(14.00) kommt der Tabellenletzte Rosenheim ins Vöhlin Stadion. Der hat eigentlich nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt, ist seit 11 Spielen sieglos und hat auf einen Nicht-Abstiegsplatz bereits 12 Punkte Rückstand. Natürlich gehen die Illertisser als klarer Favorit ins Spiel, können somit zeigen, wie gut sie die letzten personellen Rückschläge verdaut haben. „Wir werden vielleicht auch, teils gezwungenermaßen, teils gewollt, rotieren, denn am kommenden Mittwoch(19.00) kommt Unterhaching und am darauffolgenden Samstag(14.00) müssen wir nach Augsburg“, plant Trainer Marco Konrad.