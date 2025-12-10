Gebrauchtwagen im Wert von 20.000 Euro aus Autohaus in Schönbrunn gestohlen – Polizei sucht Zeugen

In Schönbrunn im Steigerwald, Kreis Bamberg, wurde über das Wochenende ein Gebrauchtwagen von einem Autohandel gestohlen. Die Kriminalpolizei Bamberg sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall liefern können.

Opel Insignia im Wert von 20.000 Euro gestohlen

Zwischen Samstag, dem 6. Dezember 2025, 13 Uhr und Montag, dem 8. Dezember 2025, 8 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen Opel Insignia von einem Autohaus in der Steinsdorfer Hauptstraße. Das Fahrzeug ist ein Gebrauchtwagen ohne Kennzeichen und hat einen geschätzten Wert von fast 20.000 Euro.

Kripo Bamberg bittet um Mithilfe

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei Bamberg aufgenommen, welche die Öffentlichkeit um Unterstützung bittet. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Aktivitäten in der Nähe des Autohauses beobachtet hat oder Angaben zum Verbleib des gestohlenen Wagens machen kann, wird gebeten, sich zu melden.

Kontakt zur Kriminalpolizei Bamberg

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 entgegen.