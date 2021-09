Geburtstagsfeier in Bad Wörishofen artet aus – Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags

In der Nacht von vergangenem Freitag auf Samstag (17./18.09.2021) gegen 02:00 Uhr kam es auf einer privaten Geburtstagsfeier im Bad Wörishofer Ortsteil Obergammenried zu einer massiven körperlichen Auseinandersetzung.

Hintergrund waren ungebetene Gäste, welche ohne Einladung auf der Party erschienen waren und den Verlauf störten. Eine zunächst verbale Auseinandersetzung eskalierte schließlich zu einer handfesten Schlägerei, in deren Verlauf ein 18-jähriger Gast bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und ein 20-jähriger Mann durch Tritte erheblich im Gesicht verletzt wurde. Die ungebetenen Partygäste flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei und des Rettungsdienstes in unbekannte Richtung. Der verletzte 20-jährige Mann wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts führt das für Kapitaldelikte zuständige Fachkommissariat der Memminger Kriminalpolizei.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu den Hintergründen der Tat oder den bislang unbekannten Tatbeteiligten machen können oder deren Personalien nicht direkt vor Ort in der Tatnacht durch die Einsatzkräfte der Polizei festgestellt wurden, werden dringend gebeten, sich mit der Memminger Kriminalpolizei (08331/100-0) oder der Polizeiinspektion Bad Wörishofen (08247/96800) in Verbindung zu setzen.

