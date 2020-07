Gefährdet das Fahrradparkhaus die Tramverbindung zum Augsburger Hauptbahnhof?

Der Kreisverband des Verkehrsclubs Deutschland (VDC) kritisiert die vorgelegten Planungen für ein Fahrradparkhause am geplanten Westportal des Augsburger Bahnhofstunnels. Der VDC sieht durch die Pläne die geplante Tramverbindung nach Göggingen gefährdet.

Das vorgesehene mehrstöckige Fahrradparkhaus am Westportal des Bahnhofstunnels greift weit in die Grünfläche an der Rosenausstraße ein und wird den entstehenden westlichen Bahnhofsplatz noch schmaler machen als er sein müsste.

Kann die Straßenbahn so zum Innovationspark fahren?

Der VCD Augsburg befürchtet, dass mit dieser Baulinie die Führung der vorgesehenen Straßenbahnlinie nach Göggingen verbaut wird. Die im Plan skizzierten engen 25-Meter-Radien für den späteren Abzweig in die Rosenaustraße nach Süden verlaufen äußerst knapp vor der Fassade des geplanten Gebäudes. Die Straßenbahnverbindung vom neuen Bahnhofstunnel zur Gögginger Straße und weiter zum Innovationspark und zur Fußball-Arena ist Teil des Nahverkehrsplans und der zweiten Baustufe der Mobilitätsdrehscheibe.

Christian Ohlenroth, Vorsitzender des VCD Augsburg kritisiert diesen Entwurf: „Während der Abzweig in Richtung Pfersee mit größeren Radien geplant ist, wurde für die zukünftige Verbindung nur der Mindestradius eingezeichnet. Das ist ungewöhnlich, weil die Stadtwerke sonst eher möglichst große Radien bevorzugen, um Fahrgeschwindigkeit und Verschleiß zu optimieren.“

Sind nun weniger Stellplätze geplant?

Gegenüber der bisherigen Planung fällt der für die Fahrradabstellanlage vorgesehene Bau laut Ohlenroth in der aktuellen Planung viel größer aus als bisher. „Waren vorher zwei überdachte Fahrradabstellanlagen zu beiden Seiten des neuen Tunnelportals geplant ist jetzt daraus ein kulissenartiges Gebäude mit 150 Meter Arkaden aber wenig Nutzfläche geworden.“, heißt es in einer Mitteilung des VCD.

„Bevor ein Gebäude an dieser Engstelle weiter geplant wird ist sicherzustellen, dass eine technisch einwandfreie und durchsetzbare Lösung für diesen Straßenbahn-Abzweig geplant wird.“, so Ohlenroth. Für die Radabstellung fordert der VCD eine Abstellanlage, die sich an den früheren Entwürfen orientiert und im üblichen Kostenrahmen für Fahrradstellplätze bleibt.