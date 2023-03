Gefährdungspotenziale konfliktträchtiger weltanschaulicher Gruppierungen – Studientag in Augsburg

Immer wieder zeigt es sich, dass das Umfeld neureligiöser Gruppierungen konfliktträchtig sein kann. Betroffen sind davon erwachsene Mitglieder wie auch Kinder und Jugendliche gleichermaßen. Bei einem Studientag am 18. März in Augsburg nehmen Experten einige dieser Problemfelder aus staatlicher und kirchlicher Perspektive an ausgewählten Beispielen unter die Lupe.

In einem ersten Vortrag spricht der Pädagoge Simon Haas vom Bayerischen Landesjugendamt München über die Grenzen der religiösen beziehungsweise weltanschaulichen Erziehungsfreiheit und die negativen Auswirkungen, die das Aufwachsen in bestimmten Gruppierungen auf die Entwicklung von Kindern, nehmen kann. Im Raum stehen dabei folgende Fragen: Welche Gefährdungsaspekte spielen hier eine Rolle und welche Aufgabe haben in dieser Hinsicht die Jugendämter?

Nachmittags geht es um die Missionierung mit Mitteln der Tarnung und Täuschung. Dies veranschaulicht der Pfarrer und Psychologische Berater Oliver Koch, Referent für Weltanschauungsfragen am Zentrum Ökumene der Evangelischen Kirche in Frankfurt, am Beispiel der wachsenden südkoreanischen Neureligion Shincheonji, die ihren Wirkungsbereich stark auf Europa und speziell auch Deutschland ausgedehnt hat. Neben einem Überblick über Herkunft, Geschichte und Theologie steht die besondere Missionstaktik dieser Gruppe, die ein hohes Konfliktpotential in sich birgt, im Fokus.

Der Studientag wird vom Fachbereich Religions- und Weltanschauungsfragen und von der Katholischen Erwachsenenbildung im Bistum Augsburg in Kooperation mit Schulabteilung und AV-Medienzentrale veranstaltet. Er findet am Samstag, 18. März, von 9.30 bis 15.00 Uhr im Maria-Ward-Gymnasium in Augsburg (Frauentorstraße 26) statt und wird gleichzeitig als Online-Seminar angeboten. Die Teilnahme ist frei, die Möglichkeit zum Mittagessen besteht im Kolping-Restaurant.

Information und Anmeldung (auch noch kurzfristig möglich):

Religions- und Weltanschauungsfragen

Haus Sankt Ulrich, Kappelberg 1, 86150 Augsburg

Tel. 0821 3166-6613, Fax 0821 3166 6619

E-Mail: weltanschauung@bistum-augsburg.de