Am Freitagmorgen, gegen 07.00h, befuhr ein 20jähriger mit seinem Pkw die

Kreisstraße A33 von Auerbach in Richtung Streitheim.

Dort setzte er in einer unübersichtlichen Linkskurve zum Überholen der beiden vor ihm fahrenden Pkw an. Als er das erste Fahrzeug überholt hatte, kam ihm eine 57jährige Frau mit ihrem Pkw entgegen welche in Richtung Auerbach fuhr. Beide Pkw wichen noch jeweils nach rechts aus, so dass ein Frontalzusammenstoß vermieden werden konnte, dennoch

kam es zu einer massiven Streifkollision und die Fahrzeuge wurden nach rechts und

links von der Fahrbahn geschleudert.

Beide Unfallbeteiligten wurden zum Glück nur leicht verletzt und kamen zur weiteren

Behandlung ins Krankenhaus. Die beiden Pkw, die der Unfallverursacher überholen

wollte, wurden nicht in den Verkehrsunfall involviert und sind Zeugen des Geschehens.

Die Feuerwehren aus Auerbach, Horgau und Horgauergreut waren mit ca. 30

Einsatzkräften vor Ort und unterstützten u.a. durch Verkehrsregelung und Reinigung

der Straße. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden,

der Gesamtschaden beträgt ca. 20.000 Euro.

Den 20-jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und

Fahrlässiger Körperverletzung.

