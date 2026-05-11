Gefahrstoffaustritt in Landshuts Staatsanwaltschaft: Vier Verletzte, Großeinsatz der Feuerwehr

Am Montag, den 11. Mai 2026, sorgte ein Gefahrstoffaustritt in der Staatsanwaltschaft Landshut für einen bedeutenden Einsatz von Feuerwehr und weiteren Hilfsorganisationen. Der Vorfall ereignete sich in einem Kellerraum des Gebäudes in der Niedermayerstraße.

Gefahrstoffaustritt löst Großeinsatz aus

Gegen 12.30 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert, nachdem ein Gefahrstoffaustritt entdeckt wurde. Vor Ort bestätigte sich die Lage, sodass die Rettungskräfte spezielle Chemikalienschutzanzüge tragen mussten. Das betroffene Areal wurde sofort geräumt. Vier Personen erlitten Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht, konnten dieses jedoch inzwischen wieder verlassen.

Gefahrengut erfolgreich gesichert

Die Einsatzkräfte konnten den austretenden Gefahrstoff im Gebäude auffangen und in speziellen Behältnissen ins Freie transportieren. Der Stoff wird nun fachgerecht untersucht und entsorgt. Die Sicherheit der weiteren Mitarbeiter, eines im Gebäude untergebrachten Kindergartens sowie der umliegenden Bevölkerung war zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Umfangreicher Einsatz und Verkehrsbehinderungen

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt, unterstützt von weiteren Feuerwehren aus dem Landkreis Landshut und einem Großaufgebot an Hilfsorganisationen, war mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort. Während des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen rund um die Einsatzstelle. Die Polizeiinspektion Landshut führt die Untersuchungen zum Vorfall durch und wird dabei von Gefahrgutexperten der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf unterstützt. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass der Gefahrgutaustritt im Zusammenhang mit der Entsorgung von eingezogenen Gegenständen steht.