Gegen Freiburg dürfen wieder 15.000 Fans den FC Augsburg unterstützen

Beim 2:0-Heimsieg gegen den 1. FC Union Berlin durften sich die FCA-Profis in der WWK ARENA immerhin über die Unterstützung von 7.600 Fans freuen. Zum kommenden Heimspiel gegen den SC Freiburg (Samstag, 19. Februar, 15.30 Uhr) ist nun etwa die doppelte Zuschauer-Anzahl möglich.

Nach der neuen Fassung der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sind bei

Sportveranstaltungen wieder 50 Prozent der Zuschauerkapazität zugelassen. Demnach können bis zu 15.000 Fans die Mannschaft beim Heimspiel gegen den SC Freiburg vor Ort unterstützen. Stehplätze sind wieder möglich und das „Schachbrettmuster“ auf den Sitzplätzen ist nicht mehr vorgeschrieben. Somit kann der FCA allen Dauerkarten-Besitzern den eigenen Stammplatz wieder anbieten.

Neben der „2G plus“-Regelung gilt jedoch weiterhin auf dem gesamten Stadiongelände eine FFP2-Maskenpflicht, auch am Steh- oder Sitzplatz. Der Ausschank von alkoholischen Getränken in öffentlichen Cateringbereichen ist nach wie vor untersagt. Alle Zuschauer müssen aufgrund der „2G plus“-Regelung einen Nachweis über einen vollständigen Impfschutz oder eine Genesung nach einer Corona-Erkrankung erbringen. Zusätzlich ist ein aktuelles, negatives COVID-19-Testergebnis erforderlich, das beim Stadionzutritt nicht älter als 24 Stunden (bei einem durch eine Teststelle bescheinigten Antigen-Schnelltest) bzw. 48 Stunden (bei einem PCR-Test) ist. Die Booster-Impfung ersetzt die Testpflicht. Lediglich Kinder unter 14 Jahren sind von der „2G plus“-Regelung ausgenommen. Zusätzlich zum „2G plus“-Nachweis ist am Einlass zwingend ein Personalausweis oder Ähnliches im Original vorzuzeigen.

Die Erhöhung der Kapazitäten und Öffnung der Stehplätze sind wichtige Schritte, um bald wieder das gewohnte Stadionerlebnis genießen zu können, dass jeder Fußball-Fan aus der Vor-Corona-Zeit kannte. Auf dem Weg Richtung „Normalität“ hat sich der FCA entschieden, seinen Fans entgegenzukommen und weiterhin stark reduzierte Preise anzubieten, welche sich am anteiligen Dauerkartenpreis orientieren und im Vergleich zu den üblichen Tageskartenpreisen einen Rabatt von rund 25 Prozent darstellen. Ein Stehplatzticket kostet daher beispielsweise nur 10,00 Euro. Eine vollständige Preisübersicht der einzelnen Kategorien und Preise ist auf www.fcaugsburg.de zu finden.

So läuft der Ticketvorverkauf ab

Für alle Dauerkarten-Inhaber ist ihr jeweiliger Stammplatz ab sofort reserviert. Bis Freitag, 11. Februar, (12.00 Uhr) können die Dauerkarten-Inhaber ihren Stammplatz buchen. Danach verfällt die Reservierung und es startet der Vorverkauf für alle FCA-Vereinsmitglieder, die im Online-Ticketshop auf www.fcaugsburg.de/ticketshop bis zu vier Tickets für die Partie gegen den SC Freiburg erwerben können. Auch Dauerkarten-Inhaber, die sich ihren Stammplatz in der ersten Phase noch nicht gesichert haben, können in dieser Phase weiterhin Tickets erwerben, allerdings kann der Stammplatz nun nicht mehr garantiert werden. Anschließend können sich alle FCA-Vereinsmitglieder bis Montag, 14. Februar, (12.00 Uhr) bis zu vier Karten für die Partie sichern. Nach den exklusiven Vorverkaufsphasen startet je nach Verfügbarkeit der freie Verkauf.