Gegen Neymar & Co. | FC Augsburg fordert Paris Saint-Germain heraus

Der FC Augsburg hat ein weiteres Testspiel in der Vorbereitung auf die anstehende Saison vereinbart.

Am Mittwoch, 21. Juli, (19.00 Uhr) treffen die Fuggerstädter auf den Champions League-Halbfinalisten Paris Saint-Germain. Gegen die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino kann sich der FCA mit einem internationalen Topklub messen. in der französischen Ligue 1 wurde die Mannschaft um Superstar Neymar nach zuvor drei Meisterschaften in Folge von Lille OSC abgelöst. Das Spiel gegen Paris findet um 19.00 Uhr in Orléans statt.

FCA-Fans können die Partie gegen PSG im Livestream im FCA TV verfolgen. Dort sind anschließend außerdem die Highlights in einer Zusammenfassung sowie Stimmen zum Spiel zu sehen.