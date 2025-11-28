Newsletter
Freitag, November 28, 2025
10.4 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Gegeneinladung für Netanjahu nach Deutschland “derzeit kein Thema”

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Bundesregierung will Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu weiterhin nicht nach Deutschland einladen. “Das ist derzeit kein Thema”, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer am Freitag in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur.

Gegeneinladung Für Netanjahu Nach Deutschland &Quot;Derzeit Kein Thema&Quot;
Benjamin Netanjahu (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Zuvor hatte der Sprecher den Antrittsbesuch von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Israel für das kommende Wochenende angekündigt. Merz will dort die Gedenkstätte Yad Vashem besuchen und einen Kranz niederlegen, sich aber auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft und Intellektuellen treffen.

Bei einem ebenfalls geplanten Gespräch mit Netanjahu soll es neben den bilateralen Beziehungen auch um die Stabilisierung des Waffenstillstands in Gaza “sowie andere internationale Themen” gehen, wie es hieß.

Oft wird bei solchen Gelegenheiten aus Höflichkeit ein Gegenbesuch besprochen, in diesem Fall aber wohl nicht. “Da ist derzeit nichts geplant”, unterstrich der Sprecher.

Der Internationale Strafgerichtshof hatte im letzten Jahr im Zuge des Gaza-Konflikts unter anderem auch einen Haftbefehl gegen Netanjahu erlassen, dabei werden ihm Kriegsverbrechen vorgeworfen.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

64 Mal pro Stunde: Poller-Chaos am Augsburger Christkindlesmarkt

0
Augsburg schützt den Christkindlesmarkt erstmals mit mobilen Pollern in der Maximilianstraße. Die 450 Kilogramm schweren Sperren müssen für jede Straßenbahn weggehievt werden – 64 Mal pro Stunde. Sechs Sicherheitsmitarbeiter sind im Dauereinsatz.
Vermischtes

Hotel-Deals am Black Friday – Barceló lockt mit Rabatten bis zu 55 %

0
Einst nur ein Aktionstag für vergünstigte Elektrogeräte hat sich...
Augsburg Stadt

Nach Tod von dreifacher Mutter: Mordanklage in Augsburg

0
Viermal in den Kopf geschossen: Der 29-jährige Angeklagte soll...
Newsletter

A96 bei Landsberg: 31-Jährige rammt Auto mehrfach – Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts

0
Ein gefährlicher Zwischenfall auf der A 96 endete am...
Aichach Friedberg

Friedberg | Jogger beobachtet sexuelle Handlungen – Männer greifen ihn an und flüchten

0
Friedberg – Nach einem Vorfall am vergangenen Mittwoch (19.11.2025)...

Neueste Artikel