Nach den Wahlen zum Kongress am 8. November und den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen im Herbst 2024 scheint jetzt die entscheidende Zeit für jene US-Wähler gekommen zu sein, um ihrer Stimme Gehör zu verschaffen.

Ganz im Gegensatz zu anderen westlichen Staaten ist das US-Wahlprozedere für viele Wähler mit Behinderungen umständlich und in manchen Fällen sogar unmöglich. Wahlmaschinen stehen oft in Gebäuden, die ohne fremde Hilfe für behinderte Wähler nicht erreichbar sind, aber auch andere Hindernisse warten auf diese stimmberechtigten US-Bürger.

Ende Januar entschied ein Richter in Wisconsin, dass die staatlichen Abstimmungsmethoden auf nur mehr mittels zwei verschiedenen Arten möglich sind: persönliche Erscheinen im Wahllokal oder die Stimmabgabe mittels Briefwahl. Jedoch wird diese Entscheidung von vielen Bürgerinnen und Bürgern skeptisch gesehen, denn vielen von Ihnen wird damit das demokratische Mitspracherecht verwehrt, denn eine Vielzahl gehandicapter Personen ist nicht in der Lage, Wahlformulare und Umschläge ohne fremde Hilfe zu handhaben, manchen ist es auch unmöglich die eigene Wohnung zu verlassen.

Und die Lage wird sich für diese Bevölkerungsgruppen nicht so schnell ändern, denn aus Angst vor Wahlbetrug konzentrieren sich die Republikaner und GOP-nahe Gruppen auf die Verschärfung der Wahlgesetze. Sie gehen davon aus, dass die entscheidende Präsidentschaftswahl am 5. November 2024 damit zu ihren Gunsten beeinflusst werden wird.

Abgeschlagen hinter anderen vergleichbaren Ländern

Das US-Wahlsystem basiert auf dem demokratischen Prinzip, dass ein Bürger und eine Bürgerin eine Stimme pro Wahl haben, das gesamte Wahlverfahren kann aber nicht mit anderen westlich orientierten Ländern verglichen werden.

Während die Stimmabgabe aber mit Sicherheit eine viel wichtigere und bedeutendere Aufgabe ist als der Online-Einkauf von Lebensmitteln oder das Lottospielen im Internet, ermöglichen es bereits heute sichere Technologien den Bürgerinnen und Bürgern in Kanada, Frankreich und Estland (um nur drei Vorreiterstaaten zu nennen), ihre Stimme online für regionale, aber auch nationale Wahlen abzugeben. Ein unbestrittener Vorteil für jene Menschen, die ihre Wohnung nicht verlassen, die nächsten Wahlkabine nicht erreichen können oder anderswertig verhindert sind.

Solche Formen der Stimmabgabe sind in den USA unmöglich, da bestimmte US-Staaten per Gesetzt andere in Ausland eingesetzte und schon länger gelebte Wahlpraktiken verbieten.

So hat beispielsweise in Alabama der republikanische Gesetzgeber die Stimmabgabe außerhalb des Wahlgebäudes verboten. Es ist den behinderte Wähler, die das Wahllokal nicht physisch betreten können, nicht gestattet ihren Wahlzettel außerhalb des Gebäudes abzugeben. In Wisconsin, wie bereits erwähnt, sind nur noch zwei Möglichkeiten der Stimmabgabe möglich, während Texas und Florida neue Gesetze erlassen haben, die es den Menschen mit Behinderungen erschweren, Ihre Stimme bei den bevorstehenden Wahlen abzugeben. Dazu gehört die Rücksendung mehrerer Stimmzettel aus einem Haushalt und die Vereidigung von stellvertretenden Wählern, bevor die Stimmen abgegeben werden können.

Da bis 2024 neue Gesetzesänderungen anstehen, stehen fast 18 Millionen Menschen mit Behinderungen, die bei der Wahl 2020 ihre Stimme abgegeben haben, nun vor erheblichen neuen Hürden, um auch bei den nächsten Wahlen ihr demokratisches Recht in Anspruch nehmen zu können. Ein unabhängiger Bericht geht davon aus, dass es für diese Personengruppe „doppelt so schwierig“ geworden ist, zu wählen und dass sich diese Ungleichstellung auf ein knappes Wahlergebnis auswirken könnte.





Die Auswirkung auf das Wahlergebnis



Da die US-Wahl in mehreren Schlüsselstaaten oft ein hart umkämpfter Showdown zwischen Republikanern und Demokraten ist, gibt es Anzeichen, dass selbst ein geringfügiger Rückgang der Stimmen von behinderten Wählern einen erheblichen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben wird.

Nimmt man die Zahl von 18 Millionen gehandicapter Personen in den USA an, so entspricht ein Rückgang der Wählerstimmen von nur 5 % fast einer Personengruppe von einer Million Menschen. Hier haben vor allem die Bundesstaaten mit Änderungen des Stimmrechts, wie Texas und Florida, einem unverhältnismäßig hohen Anteil. Wenn diese Wahlrechtsänderungen in einem dieser Staaten eine enge Entscheidung zwischen den beiden Parteien beeinflusst, so könnten wir eine dramatische Verschiebung der Machtverhältnisse in den Vereinigten Staaten miterleben.

Diese Auswirkungen sind bei farbigen Menschen besonders drastisch festzustellen, denn laut einer Studie der „CDC“ sind farbige US-Amerikaner statistisch gesehen häufiger behindert sind als weiße Personen. Einer von drei amerikanischen Ureinwohnern und einer von vier schwarzen Amerikanern hat eine Behinderung zu beklagen, bei der „weißen“ Bevölkerungsschicht ist es hingegen nur einer von fünf.

Oft kann ein scheinbar unbedeutendes Problem für eine nicht behinderte Person die Abstimmung einer behinderten Person beeinflussen, sei es eine fehlende Rampe, die den Zutritt zum Wahllokal erschwert oder sogar selbstklebende Umschläge, die bei der Briefwahl verwendet werden.

Ein Abmildern der Auswirkungen

Menschen mit Behinderungen mögen sich angesichts solcher Gesetzesänderungen machtlos fühlen, aber es besteht Hoffnung auf eine Mobilisierung der Betroffenen.

Der Kongress könnte die Befugnis erhalten, Bundesgesetze zu erlassen, die die Auswirkungen dieser staatlichen Gesetzesänderungen etwas abschwächen könnten. Der sogenannte „For the People Act“ ermöglicht beispielsweise die vorzeitige Stimmabgabe und die Wählerlistenregistrierung noch am Tag der Wahl durchzuführen, und übt so auch Druck auf die Wahllokale aus, deren Erreichbarkeit und Zutrittsmöglichkeiten zu verbessern. Ein anderer Gesetzentwurf, der „John Lewis Voting Rights Advancement Act“, geht sogar noch weiter und soll die US-Bundesstaaten daran hindern, restriktive Wahlgesetze zu erlassen und umzusetzen. Jedoch scheiterte diese Eingabe im Februar 2022 im Kongress.

Es haben sich aber auch ein einige US-Bundesstaaten auf ihre Fahnen geschrieben, die Landesgesetze hinsichtlich der Rechte behinderter Wähler zu adaptieren. In North Carolina zum Beispiel gibt es ein eigenes Online-Wahlsystem für die Briefwahl, und mehr als 900 Gesetzentwürfe in 49 Bundesstaaten zielen darauf ab, die Möglichkeiten zur Stimmabgabe zu erleichtern. Dies bedeutet aber auch, dass der Wahlzugang vieler behinderter Amerikaner davon abhängt, in welchem Teil des Landes sie leben.

Ein solches Gesetz stößt auf jedoch auf heftigen Widerstand der GOP, der republikanischen „Grand Old Party“. Sollte es aber dennoch verabschiedet werden, so wird es Millionen von Wählern mit Behinderungen endlich ermöglichen, das demokratische Mitspracherecht zu nutzen.

Die Zeit bis zur Präsidentschaftswahl im November 2024 wird knapp, vor allem für jene Menschen, die für Gleichberechtigung kämpfen, und die für die Teilnahme von behinderten Wählern bei der nächsten Wahl eintreten.