„Gehen als verdienter Sieger vom Platz“ | Stimmen zum Auswärtssieg des FC Augsburg in Bochum

Der FC Augsburg konnte am Sonntag mit einem Auswärtssieg in Bochum einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gehen. Hier die Stimmen zum Spiel:

Reece Oxford: „Wir haben letzte Woche gegen Hertha verloren, deswegen war das heute ein ganz besonders wichtiges Spiel. Wir wussten, dass es gegen diese Bochumer Mannschaft richtig hart wird. Aber wir haben als Team richtig gut dagegen gehalten, nicht nur die Defensive hat gut verteidigt, sondern die ganze Mannschaft. So haben wir für Bochum nur ganz wenige Chancen zugelassen und selbst die entscheidenden Tore gemacht.“

Michael Gregoritsch: „Wir wussten, dass wir heute einen Riesenschritt machen können, das haben wir von Beginn an auf dem Platz gezeigt. Insgesamt war es eine sehr routinierte Leistung von uns und der Sieg deswegen völlig verdient. Den letzten finalen Schritt zum Klassenerhalt wollen wir jetzt so schnell wie möglich gehen, am besten im Heimspiel gegen Köln.“

André Hahn: „Wir haben die Partie sehr gut angenommen und wussten, was uns hier erwartet. Es war ein ganz wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt. Beim ersten Tor habe ich genau auf so eine Situation spekuliert, daher freue ich mich, dass es auch so gekommen ist. Vor der Pause hätten wir die ein oder andere Situation noch besser ausspielen müssen, so dass wir früher hätten nachlegen können. Aber wir haben die langen Bochumer Bälle sehr gut verteidigt, daher gehen wir als verdienter Sieger vom Platz.“

Anthony Losilla (Bochum): Wir haben heute nicht viele Chancen herausgespielt, uns hat schlichtweg die Kreativität gefehlt. Mal kam der letzte Pass oder die letzte Flanke nicht an. Es wäre natürlich schön gewesen, zuhause mit den Fans den Klassenerhalt perfekt zu machen. Augsburg hat gut verteidigt und unsere Fehler eiskalt bestraft. Wir müssen besser spielen, um den Klassenerhalt zu schaffen.

Armel Bella Kotchap (Bochum): Es ist ein bitterer Nachmittag für uns. Wir haben uns deutlich mehr vorgenommen. Wir sind relativ gut in die Partie reingekommen, haben dann aber leichte Fehler gemacht, die eiskalt bestraft worden sind. Wir hatten zwar mehr Ballbesitz, haben uns aber keine klaren Torchancen herausgespielt. So verliert man eben mit 0:2.

Sebastian Polter (Bochum): Im Endeffekt haben wir Augsburg zwei Tore geschenkt. So kann man in der Bundesliga natürlich schwer punkten. Wir haben in den letzten drei Spielen keinen einzigen Treffer erzielt. In meinen Augen brauchen wir nicht nur einen Punkt, sondern noch einen Sieg, um den Klassenerhalt perfekt zu machen. Am besten wäre es, das direkt in Dortmund zu schaffen. Ist natürlich eine schwere Aufgabe, aber wir haben schon gezeigt, dass wir solche starken Teams schlagen können.

Markus Weinzierl (Trainer Augsburg): „Wir haben unseren Plan sehr gut umgesetzt und im richtigen Moment die Tore gemacht. Wir hatten enge Abstände in der Defensive, waren deswegen stabil und haben wenig zugelassen. Das 2:0 vor der Pause war moralisch wertvoll, so konnten wir nach der Halbzeit mit viel Leidenschaft, Herz und Organisation verteidigen. Die Erleichterung ist groß, weil wir die Punkte, die wir gegen Hertha liegen gelassen haben, jetzt auf dem Konto haben.“

Markus Gellhaus (Co-Trainer Bochum): „Wir haben uns viel vorgenommen und wollten mit einem Sieg den Klassenerhalt endgültig klar machen, aber wir waren im Spielaufbau und vor allem im letzten Drittel zu ungenau, um den Gegner vor größere Probleme zu stellen. Vorwerfen in puncto Einsatz kann ich der Mannschaft nichts, aber wir konnten uns nicht entscheidend durchsetzen.“