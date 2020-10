Geisterspiel | FCA gegen Leipzig findet ohne Zuschauer statt

Nach der Länderspielpause empfängt der FC Augsburg am Samstag, 17. Oktober, (15.30 Uhr) den Tabellenführer RB Leipzig in der WWK ARENA. Aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen kann das mit 6.000 Tickets bereits ausverkaufte Spiel nicht mit Zuschauern ausgetragen werden.

Der Wert der 7-Tage- Inzidenz ist über das Wochenende in Augsburg auf 49,3 angestiegen. Daher haben die zuständigen Behörden der Stadt Augsburg dem FCA den Zuschauerausschluss am Montag mitgeteilt.

„Es ist schade, dass wir als Tabellenzweiter dieses Spitzenspiel gegen den Tabellenführer nicht vor Zuschauern austragen dürfen. Natürlich hätten wir unserer Mannschaft wie beim ersten Heimspiel gegen Borussia Dortmund die Unterstützung durch 6.000 Zuschauer gerne ermöglicht. Selbstverständlich akzeptieren wir die Entscheidung der Stadt aufgrund der gestiegenen Zahlen und hoffen, dass sich der Trend der Neuinfektionen nicht weiter fortsetzt. In einer Diskussion um den Umgang von Zuschauerausschlüssen bitten wir aber auch zu berücksichtigen, dass es sich bei unseren Bundesliga– Spielen um Freiluftveranstaltungen handelt, wir ein umfassendes Hygienekonzept erarbeitet und entsprechende Schutzmaßnahmen umgesetzt haben. Die Bundesliga hat in den letzten Wochen gezeigt, dass die Spiele für Zuschauer sicher sind. Daher hoffen wir, dass diese zum Teil emotionale Diskussion um die Zulassung von Zuschauern zukünftig objektiver geführt wird“, sagt Michael Ströll, Geschäftsführer des FCA.

Alle Dauerkarteninhaber, die im exklusiven Vorverkauf ein Ticket für diese Begegnung erworben haben, werden auch noch einmal gesondert per Mail über den Zuschauerausschluss informiert. Das gebuchte Ticket entfällt ersatzlos. Da der FCA die Ticketkosten aber ohnehin erst nach dem Spiel abgebucht hätte, entstehen allen Käufern nun keine zusätzliche Kosten oder Mühen.

Auch keine Stadionbesucher bei der U23 und Nachwuchs zugelassen

Durch den Anstieg der Neuinfektionen sind auch keine Zuschauer bei der U23 des FC Augsburg in der Regionalliga Bayern möglich. Dies gilt auch für alle Spiele der FCA-Nachwuchsmannschaften. Das U23- Team von Josef Steinberger empfängt am Freitag, 16. Oktober (19.00 Uhr) in ihrem ersten Liga-Heimspiel seit März den TSV Aubstadt im Rosenaustadion. Der für den heutigen Montag geplante Ticket- Vorverkaufsstart muss entsprechend abgesagt werden.