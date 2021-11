Geisterspiel | Heimspiel der Augsburger Panther gegen Köln ohne Zuschauer – auch Freitag kein Heimspiel

Nach der Veröffentlichung der neuen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, die theoretisch eine 25-prozentige Hallenauslastung zulässt, arbeiteten die Augsburger Panther in enger Abstimmung mit dem örtlichen Gesundheitsamt in den letzten Tagen intensiv an verschiedenen Hygienekonzepten, die den wirtschaftlichen Schaden kleinstmöglich halten sollten.

Auf Grundlage der Verordnung fiel dann heute Mittag allerdings die endgültige Entscheidung, dass die besprochenen Konzepte an diesem Wochenende in Augsburg keine Anwendung finden dürfen. Maßgebend ist, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern in der aktuellen Lage ausnahmslos überall im Curt-Frenzel-Stadion zu jedem Zeitpunkt einzuhalten ist. Damit bliebe die zulässige Zuschauerzahl im mittleren dreistelligen Bereich.

Unter diesen Voraussetzungen haben die Clubverantwortlichen entschieden, das Heimspiel gegen die Kölner Haie am Sonntag, 28. November um 14:00 Uhr vor leeren Rängen auszutragen. Auch die Bemühungen um eine Verlegung in die Olympiapause waren erfolglos.

Der geschäftsführende Gesellschafter Lothar Sigl erläutert: „Schnell hatte sich abgezeichnet, dass wir bei Weitem nicht allen Dauerkartenbesitzern und Werbepartnern Zutritt gewähren können. Unser Ziel zumindest für Sonntag war es, möglichst vielen Ticketing-Verpflichtungen nachzukommen. Für die verbleibenden Plätze wollten wir unseren Sitz- und Stehplatzdauerkarten ein Erstbuchungsrecht einräumen. Bei einer so geringen Anzahl an belegbaren Plätzen war dies leider nicht mehr ansatzweise umsetzbar. Es gibt keine Chance, eine wirtschaftliche und vor allem faire Lösung für unsere Fans und Partner zu verwirklichen. Deshalb ist diese Entscheidung in unseren Augen aktuell die einzig sozialverträgliche. Auch wenn es schmerzt, besonders für unsere Spieler, so sahen wir vor allem in der Kürze der Zeit keinen anderen Lösungsansatz mehr als ein Geisterspiel.“

Sitz- und Stehplatz-Dauerkarten verfallen natürlich nicht, sondern werden ausgesetzt, bis der eigene Platz im CFS wieder genutzt werden darf. Keinem Pantherfan wird ein persönlicher Nachteil entstehen, verschiedene Verfahrensweisen zum Umgang mit „entfallenen Spielen“ werden clubintern diskutiert. Die Augsburger Panther informieren hierüber zu gegebener Zeit natürlich ausführlich.

Einen Tausch des Heimrechts gibt es darüber hinaus bereits mit den Bietigheim Steelers. Das für Freitag, 03. Dezember 2021 um 19:30 Uhr angesetzte Spiel der Augsburger Panther wird nun zeitgleich in der EgeTrans Arena in Bietigheim-Bissingen ausgetragen. Im Gegenzug findet dafür das Spiel am Sonntag, 20. März 2022 um 16:30 Uhr im Curt-Frenzel-Stadion statt.

„Wir danken den Steelers um deren Geschäftsführer Volker Schoch für das solidarische Entgegenkommen, die unserer Bitte um einen Tausch des Heimrechts aufgrund der aktuellen Gegebenheiten ohne Zögern unkompliziert nachgekommen sind. Wir bleiben zuversichtlich, dass die Partie in Augsburg im März wieder unter besseren Voraussetzungen stattfinden kann“, so Lothar Sigl.

Das nächste Heimspiel ist aktuell für den 09. Dezember angesetzt. Die Zeit bis zu diesem Termin soll nun genutzt werden, eine wirtschaftlichere und zugleich genehmigungsfähige Lösung unter Wahrung des Gesundheitsschutzes aller zu erarbeiten. Dies muss natürlich immer unter Berücksichtigung der Prognosen zur Entwicklung des Infektionsgeschehens und der Hospitalisierungen in der Stadt Augsburg geschehen.