Geisterspiele sind Geschichte | FC Augsburg will mit Fans im Rücken das Abstiegsgespenst vertreiben

Die Bayerische Staatsregierung hatte am Dienstag entschieden, dass die Sportvereine keine Geisterspiele mehr austragen müssen. Die Erleichterung darüber ist auch beim FC Augsburg zu spüren, der nun wieder vor den eigenen Fans spielen kann.

Während die bayerischen Profisport-Teams aufgrund der laufenden Corona-Maßnahmen Geisterspiele austragen mussten, waren in anderen Bundesländern eine beschränkte Zahl von Zuschauern erlaubt. In Mainz (Rheinland-Pfalz) durften beispielsweise 1.000, in Köln (NRW) 750 oder in Hamburg 2.000 Fans in die Bundesligastadien. Nach einem Beschluss des Bayerischen Kabinetts, hat diese Benachteiligung nun ein Ende und auch im Freistaat dürfen die Clubs wieder Gäste einlassen. „Nachdem es ja in den letzten Wochen und Monaten in Deutschland schon Veranstaltungen in Innenräumen mit einer noch höheren Auslastung gab, ist es die richtige Entscheidung, nun auch im Fußball unter freien Himmel wieder Zuschauer zuzulassen.“, so Michael Ströll, Geschäftsführer des FC Augsburg.

Bis zu 7.500 Zuschauer dürfen ins Stadion

Bei überregionalen Sportveranstaltungen, wie den Fußballspielen in der Bundesliga oder den Eishockeypartien der DEL, darf die Zuschauerkapazität ab kommendem Wochenende wieder zu 25 Prozent genutzt werden. Für den FCA und seine Arena bedeutet dies, dass zum Heimspiel am 5. Februar gegen Union Berlin wieder 7.500 Fans kommen dürfen. Für größere Stadien, wie die Allianz Arena des FC Bayern, gilt eine absolute Personenobergrenze von maximal 10.000 Zuschauern.

Karten: Noch steht nicht fest, wie der Vorverkauf läuft

Ströll: „Wir werden nun die genauen Rahmenbedingungen der neuen Regelung abwarten, um die neuen Beschlüsse für unser kommendes Heimspiel umzusetzen. Auch wenn die neue Verordnung noch nicht vorliegt, steht bereits jetzt fest, dass es bei bei den bestehenden Regeln, insbesondere 2G plus, FFP2-Maskenpflicht, Alkoholverkaufs- und -konsumverbot bleiben wird. Dass die Rückkehr der Anhänger auch unter den aktuellen Bedingungen funktionieren wird, ist sich der FCA-Geschäftsführer sich: „Die Rückkehr von Zuschauern bietet uns eine wichtige Perspektive. Die Bundesliga hat durch ihre weltweit anerkannten Hygiene-Konzepte bewiesen, dass die Wiederzulassung von Zuschauern bei einem Bundesliga-Spiel als Freiluftveranstaltung verantwortbar ist.“



Wie der Vorverkauf für die kommenden Spiele jetzt genau abläuft, wird der Fußballclub dann prüfen, wenn die genauen Rahmenbedingungen durch die Verordnung klar sind.

Nach den Geisterspielen das Abstiegsgespenst vertreiben

Auch wenn momentan nur ein kleiner Teil der Anhänger zurück ins Stadion kann, freut sich der Augsburger Ströll auf deren Rückkehr: „Wir sind sicher, dass die Unterstützung durch die Zuschauer unsere Mannschaft in den kommenden Wochen beflügeln wird. Was mit Zuschauern möglich ist hat unsere Mannschaft beim 2:1 gegen Bayern München im November bewiesen. Es war unser letztes Spiel mit Zuschauern.“

Mit der lautstarken Unterstützung der Fans soll nach dem Ende der Geisterspiele das Abstiegsgespenst aus der WWK Arena vertrieben werden. Die Hilfe der eigenen Sympathisanten kann der Tabellen-16. im Abstiegskampf auch dringend brauchen. Alleine im Februar warten mit Union (5.2.), Freiburg (19.2.) und Borussia Dortmund (27.2.) drei schwere Heimspiele auf die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl. Die Unterstützung kann da nur helfen.