Donnerstag, November 27, 2025
Geistig Verwirrte Frau Rammte Auto auf A96: Festnahme nach Polizeifahndung in Schondorf
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Dienstagabend, den 25. November 2025, ereignete sich ein gefährlicher Vorfall auf der Autobahn A 96. Eine 31-jährige Frau versuchte, einen anderen Autofahrer von der Fahrbahn abzudrängen, und wurde später von der Polizei festgenommen. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt zu dem Fall.

Frau rammt Pkw auf Autobahn A 96

Gegen 19.30 Uhr war ein 29-jähriger Mann aus München mit seinem Auto in Richtung der bayerischen Landeshauptstadt unterwegs. Auf dem Streckenabschnitt zwischen Landsberg am Lech – West und Landsberg am Lech – Ost wurde er von einem anderen Fahrzeug unerwartet bedrängt. Die Verantwortliche, eine 31-jährige Frau aus Bad Wörishofen, fuhr mehrfach dicht auf und rammte schließlich das Auto des Münchners bei hoher Geschwindigkeit.

Flucht und Festnahme in Schondorf

Nachdem der Münchner auf dem Standstreifen zum Stehen kam, floh die Verursacherin in ihrem Audi A1. Zwei Stunden später, im Rahmen einer polizeilichen Fahndung, konnte die Frau im Bereich von Schondorf aufgegriffen und aufgrund einer Eigengefährdung in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden.

Ermittlungen und Strafverfahren

Der Münchner erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen, und der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt eine mittlere fünfstellige Summe. Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat ein Strafverfahren gegen die Frau eingeleitet, unter anderem wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck sucht nach Zeugen des Vorfalls und bittet insbesondere den Fahrer eines Lkw sowie den Fahrer eines Transporters, der den Münchner per Lichthupe warnte, sich unter der Telefonnummer 08141/6120 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel