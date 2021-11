Gelbe Krankenhausampel | Uniklinikum Augsburg passt Besucherregelung an

Die Bayerische Staatsregierung passte die gesetzlichen Regelungen als Reaktion auf die Krankenhausampel Gelb in ihrer Kabinettssitzung am Mittwoch, den 3. November 2021 an. Ab Samstag, dem 6. November 2021 gelten für Besuchende des Universitätsklinikums Augsburg daher folgende Vorgaben.

Alle Besuchende müssen eine FFP-2-Maske tragen. Zudem erhalten Zutritt in das Klinikum nur noch Besuchende, die unter die 3G-PLUS-Regel fallen. Das bedeutet, dass die Besuchenden entweder geimpft oder genesen sind oder aber sie können einen aktuellen PCR-Test nachweisen. Ein PCR-Test gilt als aktuell, wenn er nicht älter als 48 Stunden ist. Die Einlasskontrollen am Klinikum überprüfen die Einhaltung dieser Maßgaben. Die Nachweise sind mit jedem Besuch erneut zu erbringen.

Aktuelle Informationen finden Sie unter » www.uk-augsburg.de/besuchsregelung.