Geld zurück im Online Casino – Das ist Ihr Recht

Im Online Casino lockt das schnelle Geld – wenige Klicks und vielleicht ist man schon ein paar Sekunden später Millionär? Das virtuelle Casino macht es leicht, eine Runde klassisches Roulette oder Black Jack zu spielen und auch die zahlreichen virtuellen Spielautomaten laden dazu ein, es nochmal und nochmal zu probieren. Doch ebenso wie auch im Casino vor Ort ist die Chance auf einen Gewinn realistisch betrachtet verschwindend gering. Aber ist das alles eigentlich legal und gibt es eine Möglichkeit, sich das Geld bei einem Spielverlust zurückzuholen?

Legale Casinos im Netz erkennen

Grundsätzlich ist es ist durchaus möglich, im Internet auf ganz legalem Weg in Casino zu zocken. Vor allem seit dem Glücksspielstaatsvertrag aus dem Jahr 2021 mit seiner Neuregulierung des Glücksspielwesens ist das in Deutschland vielfach möglich geworden. Das Wichtigste ist, dass das Online Casino eine deutsche Lizenz besitzt. Dann ist es absolut legal, sich virtuell am Glückspieltisch zu versuchen. Um auf Nummer sicher zu gehen, lohnt sich ein Blick auf die sogenannte Whitelist der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL). Hier sind alle legalen Anbieter in Deutschland verzeichnet.

So besteht eine Geld-zurück-Möglichkeit im Online Casino

Insbesondere bei nicht lizenzierten Casinos steckt nicht selten eine betrügerische Absicht hinter dem Glücksspielangebot. Das bedeutet in erster Linie, dass die etwaigen Gewinne nicht ausgezahlt werden. Teilweise gewinnt man in diesen Casinos mit ihren teilweise manipulierten Spielen überraschend viel und im Eifer der vermeintlichen Glückssträhne investiert man dann gerne noch einmal einige Euro für die nächste Runde in der Hoffnung auf einen weiteren Glückstreffer. Oder aber man hat eine vermeintliche Pechsträhne und setzt extra noch einmal mehr Geld ein, um diese zu durchbrechen. Versprochene Gewinne kommen jedoch nicht bei den Spielern an.

Auf Nachfrage scheinen dann Bearbeitungsprobleme, Probleme bei der angegebenen Kontoverbindung oder technische Schwierigkeiten das Problem zu sein. Hier drückt man gerne noch ein Auge zu und übt sich noch etwas in Geduld, doch auch mittelfristig wird kein Geld beim Spieler ankommen.

Bei solchen illegalen Anbietern im Netz besteht durchaus die Möglichkeit, zumindest seinen Spieleinsatz erstattet zu bekommen. In der Vergangenheit konnten hier bereits einige entsprechende Urteile zugunsten des geschädigten Spielers erstritten werden. Auch vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main war die Zurückerstattung von Spieleinsätzen bei nicht lizenziertem Glücksspiel bereits Thema und geht dank des positiven Urteils zugunsten des geschädigten Spielers mit guter Signalwirkung voraus.

Längst haben sich Anwälte auf das Thema der Geld-zurück-Forderung bei illegalem Glücksspiel wie jenem in Online Casinos spezialisiert. Auf den versprochenen Gewinn muss man zwar in der Regel trotzdem verzichten, doch die Chancen auf die Zurückerstattung der Spieleinsätze steht durchaus gut – und das als Bonus übrigens bis zu zehn Jahre rückwirkend. Vor allem bei größeren Summen ab dem fünfstelligen Bereich lohnt sich mit einem Blick auf die bisherigen Urteile ein Gang zum entsprechend geschulten Rechtsanwalt, um den Einsatz vom Glücksspielanbieter zurückzufordern. Scheuen Sie also nicht, einen Anwalt einzuschalten und erhalten sie vom Online Casino Geld zurück mit VON RUEDEN oder anderen Rechtsbeiständen.

Zum Schluss noch ein Tipp für alle, bei denen das Glücksspiel ohne Auszahlung des versprochenen Gewinns noch sehr zeitnah in der Vergangenheit stattgefunden hat: Es lohnt sich der Versuch, eigene Einzahlungen für den Spieleinsatz an das Casino von der eigenen Bank oder auch anderen Zahlungsanbietern wie PayPal zurückbuchen zu lassen. Üblicherweise liegt die Frist zum Zurückbuchen selbst veranlasster Überweisungen bei Banken bei acht Wochen.