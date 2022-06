Die Serie der Geldautomatensprengungen geht auch in der Region weiter. Nach der Sprengung eines Geldautomaten Mitte Mai in Dasing wurde in der Nacht auf Freitag erneut ein Geldautomat der Stadtsparkasse Augsburg gesprengt.

Gegen 2:30 Uhr wurde von noch unbekannten Tätern der Automat eines SB-Würfels im Tal in Augsburg-Haunstetten gesprengt. Mc

Nähere Informationen stehen noch aus. Wir halten Sie auf dem Laufenden.