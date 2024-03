In der vergangenen Nacht wurde in Kaufering ein Geldautomat einer VR-Bank gesprengt. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Zwischen 01.00 Uhr und 05.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter ein Geldautomat in der Viktor-Frankl-Straße gesprengt. Der Automat befindet sich von außen zugänglich an einem Gebäude, in dem sich ein Kino befindet.

Informationen zur Anzahl möglicher Täter bzw. zur Flucht liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor. Auch zum Beuteschaden können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck führt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum bzw. auch davor verdächtige Wahrnehmungen am Tatort und in der näheren Umgebung gemacht haben, sich unter Tel. 08141-612-0 zu melden.