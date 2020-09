Gelingt ein Sieg zum Start in die neue Saison? – Der FC Augsburg zu Gast bei Union Berlin

Der FC Augsburg startet heute Nachmittag bei Union Berlin (15:30 Uhr) in seine zehnte Bundesligasaison.

Underdog, Außenseiter, Abstiegskandidat Nummer 1. Über Jahre hinweg waren dies immer wieder Attribute, die dem FC Augsburg zum Start in eine Bundesligasaison anhafteten. Seit der ersten Partie im Oberhaus gegen den SC Freiburg am 6. August 2011 (2:2) ist viel Zeit vergangen. Heute startet der FCA tatsächlich in seine zehnte Saison in Deutschlands Beletage. Man gilt als etabliert und doch wird es auch in dieser Spielzeit in erster Linie darum gehen die Klasse zu halten.

Erstmals wird man dies ohne Kapitän Daniel Baier versuchen, dessen Vertrag im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst wurde. Und auch Philipp Max gehört nicht mehr zum Team, Augsburg hat ihn gegen eine ordentliche Ablöse an den PSV Eindhoven abgegeben. Auch sonst hat das Team ein neues Gesicht bekommen. Insgesamt haben 13 Spieler die Schwaben verlassen, mit Gumny (Pozan), Strobl (Gladbach), Caligiuri (Schalke) sowie den Leih-Rückkehrern Gregoritsch und Pedersen kamen neue Kräfte hinzu.

Torhüter-Tausch weckt Interesse

Zum Saisonauftakt werden die Blicke aber wohl auf einen weiteren Neuzugang gerichtet sein. Torhüter Rafal Gikiewicz war vom heutigen Gegner Union Berlin an den Lech gewechselt, Augsburgs letztjährige Nummer 1 Andras Luthe trägt heute das Trikot der Eisernen. „Wir waren vier Jahre zusammen hier in Augsburg. Natürlich kenne ich ihn gut als Torwart – und er kennt mich ebenfalls sehr gut. Wir werden sehen, wer seine Hausaufgaben besser gemacht hat“, freut sich Augsburgs Vize-Kapitän Alfred Finnbogason auf das Wiedersehen.

Raum für Sentimentalitäten bleibt heute aber wohl keiner. Der FCA-Torjäger und seine Kollegen werden den alten Weggefährten reichlich beschäftigen müssen. Nach einem Remis und einer Niederlage (0:2 in Berlin) in den Duellen der vergangenen Saison strebt das Team von Trainer Heiko Herrlich heute einen Startsieg an.

Erst einmal ist den Fuggerstädtern dies in den bisher neuen Auftaktspielen gelungen (2018 gegen Düsseldorf), gleich siebenmal gab es Niederlagen. Im Hinblick auf die kommenden Spiele (u.a. gegen Dortmund, Leipzig und Leverkusen) wäre ein Erfolg gegen einen direkten Konkurrenten heute sicherlich Gold wert. Dann wäre es sicherlich auch schnell wieder ruhig im Hexenkessel Alte Försterei, denn erstmals seit dem Corona-Ausbruch werden heute wieder 5.000 heißblütige Unioner ihr Team zu Beginn nach vorne peitschen.

Die voraussichtliche Aufstellung

Gikiewicz – Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago – Khedira, Gruezo – Caligiuri, Vargas – Finnbogason, Niederlechner