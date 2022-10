Es war ein emotionaler Moment, mit dem die Partie gegen den Landesligaaufsteiger aus der Kreisstadt begann. Jennifer Harß, Torhüterin der Sharks, und früher auch bei Sonthofen aktiv, wurde in den sportlichen „Ruhestand“ verabschiedet und zudem als Sportlerin des Jahres der Stadt Kempten ausgezeichnet. Und wäre das Foul eines Sonthofener Spielers vor dem Treffer zum 7:5 Endstand geahndet worden hätte sie auch das letzte Drittel, in dem sie noch einmal im Tor stand zu 0 beendet. Trotzdem war es ein schöner Abschied für eine große Sportlerin.

Doch es ging natürlich auch um einiges mehr im letzten Test vor der Bayernliga Hauptrunde. Gleich auf 5 Spieler musste Kempten verzichten, die beiden tschechischen Kontingentspieler, dazu Revaj, Schirrmacher und Raubal waren nicht mit an Bord. Dafür rückten Justin Bachmann und Niklas Greil aus Peiting in den Kader. Und die Partie begann so gar nicht nach dem Geschmack von Trainer Brad Miller der bereits nach drei Minuten die Auszeit nehmen musste. Quasi mit den ersten beiden Angriffen traf der Spielertrainer der Bulls Vladimir Kames doppelt zur 0:2 Führung der Gäste. Kempten schien bis dato noch gar nicht in der Partie angekommen. Doch Miller fand die richtigen Worte, das Spiel verlagerte sich zusehends in Richtung Fabian Schütze im Gästegehäuse. Doch auch der ehemalige Kemptener Keeper konnte vier Einschläge nicht verhindern. Lars Grözinger, einmal von rechts in den linken Winkel und einmal von links in der rechten Winkel sowie zwei traumhafte Alleingänge von Nikolas Oppenberger, beide eiskalt abgeschlossen, drehten das Ergebnis zur Pause in die richtige Richtung. Die Sharks waren nun wach und kontrollierten die Begegnung. Sonthofen hatte durchaus auch Spielanteile, doch wann immer die Gäste einen Treffer erzielten lies die Antwort der Hausherren nicht lange auf sich warten. Erneut Oppenberger sowie Schäffler und Maaßen trafen für Kempten. Sonthofen dezimierte sich immer wider durch Strafzeiten, die teilweise überharte Gangart der Gäste bescherte ihnen insgesamt 26 Strafminuten so das sich für das Team von Miller auch genug Gelegenheit bot das Überzahlspiel zu verfeinern. Besonders Daniel Rau präsentierte sich hierbei hervorragend aufgelegt. Von der blauen Linie nahm er immer wieder die Schüsse oder setzte seine Mitspieler mit gutem Auge in Szene. Nicht umsonst bereitete der Routinier fünf der sieben Treffer vor. Auch die Sturmformation Oppenberger, Schäffler und Grözinger konnte mit sechs Treffern überzeugen.

Die Hausherren gingen im letzten Abschnitt nicht mehr mit der letzten Konsequenz zu Werke, das Ergebnis verwalten und keine Verletzungen davontragen lautete die Devise. Unterm Strich steht eine gelungene Generalprobe auf der sich bereits am Sonntag beim ERSC Amberg aufbauen lässt. Da wartet sicherlich ein anderer Gegner auf die Allgäuer, die aber wiederum durchaus noch eine Schippe zulegen können, so dass für einen spannenden Ligaauftakt gesorgt ist.

Thomas Hasselbach