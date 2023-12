Gelungener Jahresabschluss | ESV Buchloe Pirates holt wichtige Punkte gegen Schongau

Der ESV Buchloe hat das Eishockey-Jahr 2023 mit einem Sieg vor heimischer Kulisse abgeschlossen. Gegen die EA Schongau siegten die Piraten am Ende verdient mit 4:2 (1:1, 1:0, 2:1), auch wenn die 424 Zuschauer in einer spannenden Partie dabei lange zittern mussten.

Grund dafür war, dass man wie schon im Hinspiel streckenweise viel zu fahrlässig mit den eigenen Chancen umging, wobei Gäste-Keeper und Ex-Pirat Daniel Blankenburg allerdings auch einen echten Sahnetag erwischt hatte. Letztlich holten die Freibeuter gegen den Tabellennachbarn mit einer Energieleistung aber die wichtigen drei Punkte, mit denen man die Mammuts auch in der Tabelle weiter auf Distanz halten kann.

Ein Sonderlob hatte ESV-Trainer Christopher Lerchner nach der letzten Partie des Jahres – neben der medizinischen Abteilung um Mannschaftsarzt Georg Hessel und Physio Roland Strobel – besonders für zwei Spieler übrig, die an diesem Abend mit ihren Premierentreffern einen gehörigen Anteil am hart erarbeiteten aber sehr wichtigen Sieg hatten. Die Rede ist von Förderlizenzspieler Benedikt Diebolder und Nachwuchsstürmer Timo Kindl, die an diesem Abend mit dem zwischenzeitlichen 1:0 und 2:1 ihre jeweils ersten Treffer für die Piraten erzielten. Dazwischen hatten die Freibeuter jede Menge an weiterer Chancen liegen gelassen und waren ein ums andere Mal am bärenstarken Daniel Blankenburg im Schongauer Kasten schier verzweifelt – was die Partie letztlich bis zum Ende spannend hielt.

Beide Teams mussten mit einigen Personalsorgen in dieses wichtige Match der beiden Tabellennachbarn gehen. Auch wenn die Buchloer den etwas besseren Start erwischten, dauerte es doch bis zur achten Minute, ehe der vor kurzem neu dazugestoßene Kaufbeurer DNL-Förderlizenzspieler Benedikt Diebolder nach einem schönen Spielzug zum 1:0 einnetzte. Danach hatten die Hausherren noch mehrfach die Chance auf das 2:0, doch der Puck wollte einfach nicht über die Linie. Und so kam es wie es kommen musste, dass Kevin Steiner noch vor der ersten Pause zum 1:1 ausglich (18.).

Nachdem die Gäste zunächst etwas wacher aus der Kabine kamen, übernahmen die Piraten im Mitteldrittel dann das Zepter. Doch wie schon vor wenigen Wochen beim Hinspiel in Schongau überboten sich die Freibeuter auch an diesem Abend immer wieder im Auslassen bester Torgelegenheiten. Gleich reihenweise vergaben die Rot-Weißen die aussichtsreichsten Einschussmöglichkeiten, da immer wieder Teufelskerl Blankenburg im Weg stand. Auf der Gegenseite musste aber auch Schlussmann Johannes Wiedemann bei den wenigen, aber stets gefährlichen Nadelstichen der Mammuts hellwach sein. Umso erlösender war das 2:1 durch Timo Kindl, der ebenfalls mit seinem ersten ESV-Treffer die Piraten wieder in Front schoss, als er vor dem Schongauer Kasten goldrichtig stand (35.). Bis zur zweiten Pause hätten die Gennachstädter anschließend den Vorsprung noch weiter ausbauen können – wenn nicht sogar müssen. Doch die Effektivität vor dem Tor blieb ausbaufähig und Demeed Podrezov hatte zudem Pech, als die Schiedsrichter direkt vor dem letzten Seitenwechsel womöglich einen regulären Treffer übersahen.

So blieb es eine enge Kiste, und dementsprechend taktierten und lauerten beide Teams zu Beginn des Schlussabschnitts dann auch zunächst. Schongau erhöhte in der Folge aber den Druck und als die Buchloer die Scheibe nicht aus dem eigenen Drittel brachten, glich Tim Mühlegger zum 2:2 aus, womit das Spiel wieder komplett offen war (44.). In dieser Phase hatten die Hausherren etwas den Faden und den Zug des vorangegangenen Drittels verloren. Doch das Piraten-Team kämpfte sich wieder ins Spiel und nutzte danach durch Marc Krammer ein Powerplay zur erneuten Führung (52.). Trotzdem blieb es bis in die Schlusssekunden ein Spiel auf Messers Schneide. Am Ende behielten die leidenschaftlich fightenden Freibeuter aber in diesem nervenaufreibenden Krimi verdient die Oberhand, da man zwei Unterzahlspiele gegen eines der besten Überzahl-Teams der Liga schadlos überstand und Nico Nieberle in der letzten Minute mit dem 4:2 Treffer ins mittlerweile verwaiste Schongauer Tor den Deckel endgültig drauf machte.

So konnten sich die Piraten mit einem Heimsieg aus dem fast abgelaufenen Jahr verabschieden, der Dank der Siege der Konkurrenz im Rennen um die Playoff- und Pre-Playoff-Plätze enorm wichtig war und einen gelungenen Abschluss im Jahresendspurt bedeutete.