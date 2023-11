Gelungenes Trainerdebüt | TSV Rain feiert Auswärtssieg in Sonthofen

Rains Chefanweiser David Bulik feierte bei seinem Trainerdebüt gegen den 1. FC Sonthofen einen wichtigen 2:0-Sieg. Über weite Strecken des Spiels waren die Blumenstädter das bessere Team und versprühten mehr Torgefahr als die harmlosen Allgäuer, die erst in den letzten 20 Minuten zu nennenswerten Torabschlüssen kamen.

Die Startelf veränderte der neue Coach im Vergleich zur 3:4-Heimniederlage gegen den SV Kirchanschöring lediglich auf zwei Positionen: Benito Alisanovic und Renato Domislic spielten von Beginn an für Julian Bosch (Bank) und Etienne Perfetto.

Die Gäste aus der Blumenstadt begangen das Spiel forsch und hatten in der Anfangsphase mehr Ballbesitzanteile, ohne zwingen zu wirken. Den ersten Torschuss der Partie verbuchten jedoch die Gastgeber, als Kevin Haug den Ball weit über das Tor der Rainer schoss. Doch nach 14 Minuten zeichnete sich die Führung der Gäste ab: Gabriel Hasenbichler setzte sich auf der rechten Außenseite durch und spielte einen präzisen Pass in die Mitte zu Benito Domislic, der sich allein vor dem Schlussmann der Hausherren befand und den Ball gekonnt neben ihm zum vielumjubelten Führungstreffer der Gäste einschob. In der Folge verlagerte sich das Geschehen vermehrt ins Mittelfeld, wobei die Rainer beinahe nach einer halben Stunde ihren Vorsprung ausbauen konnten. Ein eigener Abwehrspieler überraschte den Sonthofener Torhüter Marco Zettler (28.) mit einer stramm geschossenen Rückgabe, die dieser gerade noch rechtzeitig kurz vor der Torlinie stoppen konnte. Kurz darauf zeigte Zettler erneut sein Können, als er einen Schuss von Daniel Biermann aus kurzer Distanz abwehrte. Die Hausherren taten sich im Angriffsspiel schwer, da sie die gut organisierte Abwehr der Lechstädter nicht überwinden konnten und oft bereits im Spielaufbau scheiterten. So ging es folgerichtig mit einer 1:0-Führung der Gäste in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit dasselbe Bild: Die Allgäuer versuchten, ihr Spiel aufzubauen, scheiterten aber immer wieder. Die Gäste aus der Blumenstadt hingegen zeigten sich effizienter: Fünf Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Fabian Triebel per Kopf nach einer Ecke von der linken Seite, die von Michael Senger hereingebracht wurde, das 2:0. Dieser Treffer schien bereits eine Vorentscheidung zu sein, da die Gastgeber in der Offensive weiterhin wenig Durchschlagskraft zeigten. Denn wenn es gefährlich wurde, dann durch die Gäste: Eugen Belousow (73.) versuchte es aus spitzem Winkel, traf jedoch nicht am Sonthofener Schlussmann vorbei. Sechs Minuten später zog Michael Senger aus 17 Metern ab, doch sein Schuss verfehlte knapp das Ziel und flog über die Latte. Angesichts der drohenden Niederlage erhöhten die Gastgeber den Druck und das Tempo. Kevin Haug (84.) hatte die bis dahin beste Torchance, als sein Schuss knapp am Rainer Tor vorbeiging. Auch Benedikt Buchberger konnte in der Nachspielzeit aus vielversprechender Position das Tor der Gäste nicht finden. Am Ende blieb es beim verdienten 2:0-Sieg für den TSV Rain, der somit die Plätze in der Tabelle mit dem 1. FC Sonthofen tauschte und wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln konnte.

„In der ersten Halbzeit haben wir solide gespielt, waren gut organisiert und konnten nach unserem Pressing mehrere Balleroberungen verzeichnen. Leider konnten wir diese Chancen nicht in Tore ummünzen“, freute sich Rains Chefanweiser, David Bulik, nach seinem Debütsieg. Bulik betonte auch die Stärke seines Teams bei Standardsituationen sowie die solide Verteidigung, die keinen Treffer zuließ. „In der zweiten Halbzeit hielten wir bis zur 70. Minute gut durch, doch dann startete Sonthofen ein Powerplay auf unser Tor. Wir hatten Schwierigkeiten, den Ball vorne zu halten und für Entlastung zu sorgen. Zudem schlichen sich vermehrt Fehler im Spielaufbau ein, da unsere Kräfte schwanden. Dennoch haben sich alle Spieler mit vollem Einsatz dafür eingesetzt, die drei Punkte über die Zeit zu bringen. Für uns zählt nur das Ergebnis“, fügte er weiter hinzu.

1.FC Sonthofen: Marco Zettler, Tim Lorenz, Tobias Schmölz, Jannik Holzapfel (81. Pirmin Wegele), Kevin Haug, Armin Bechter (46. Andreas Hindelang), Jonas Koller, Benedikt Buchberger, Manuel Methfessel (89. Anton Ogger), Kutay Yel, Marco Faller (59. Leon Rudenko) – Trainer: Benjamin Müller

TSV Rain/Lech: Florian Rauh, Fabian Triebel, Jannik Schuster, Benito Alisanovic (73. Eugen Belousow), Daniel Biermann, Bosko Trivic, Dominik Schröder, Michael Senger (92. Lukas Müller), Benjamin Krist (89. Muris Avdic), Gabriel Hasenbichler (46. Marc Sodji), Renato Domislic (60. Matej Rados) – Trainer: David Bulik

Tore: 0:1 Renato Domislic (14.), 0:2 Fabian Triebel (50.)

Gelbe-Karten: Zettler, Schmölz, Haug, Methfessel, Hindelang – Triebel, Hasenbichler.

Schiedsrichter: Felix Wagner (Glött)

Zuschauer: 180