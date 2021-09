Gemeinsam Neues gestalten! | Stadt Augsburg lädt zum Aktionstag im Hochfeld-Park ein

Der Park im Hochfeld ist ein wichtiger Platz für den gesamten Stadtteil. Ein Ort für alle Generationen – für Erholung, Sport, Begegnung und Spiel. Um die Potenziale des Parks noch besser zu nutzen, hat sich die Stadt Augsburg mit den Menschen aus dem Hochfeld auf den Weg gemacht, die Spiel-, Sport- und Grünfläche aufzuwerten.

Am Aktionstag werden unter dem Motto „Dein Park im Hochfeld – Gemeinsam Neues gestalten!“ die bisher erfolgreich durchgeführten Maßnahmen für mehr Aufenthaltsqualität im Park gefeiert, die ganz konkret von der Nachbarschaft des Parks mitbestimmt wurden. Das sind zum Beispiel das neue Markenzeichen des Parks, die Holztorbögen, zwei neue Tischtennisplatten oder die farbliche Neugestaltung des Jugendtreffs.

Gemeinsam ein attraktives Hochfeld

Eröffnet wird die Veranstaltung von Ordnungsreferent Frank Pintsch und Umweltreferent Reiner Erben. Gemeinsam mit Sportreferent Jürgen Enninger unterstützen sie die Weiterentwicklung der Grünanlage im Hochfeld, denn wo attraktive und naturnahe Aufenthaltsflächen bestehen, wo Anwohnerinnen und Anwohner Raum für Bewegung und Begegnung haben, sind Nachbarschaften besonders sicher und friedlich.

Temporäre Inszenierungen für Beteiligung und neue Ideen

Begleitet wird der Aktionstag von einem temporären Kunstprojekt: Gemeinsam mit Jugendlichen aus dem Hochfeld wird ein Team aus Künstlerinnen und Künstlern von Die Bunten e.V. die gesamte Bodenfläche farbenfroh bemalen und einmalig für dieses Wochenende neue Spiel- und Sportflächen im Park schaffen. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, sich im installierten Pop-Up-Nachbarschaftscafé vom Stadtraum e.V. und im vorübergehend aufgestellten Hochbeetgarten konkret an der Weiterentwicklung des Hochfeld-Parks zu beteiligen.

Wer sich mit Kaffee und Kuchen am Nachbarschaftscafé einbringen oder am Pflanzworkshop im Hochbeetgarten teilnehmen möchte, ist herzlich eingeladen sich zu melden: telefonisch unter 0821 324-3358 oder per E-Mail sportplatz@augsburg.de