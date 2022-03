FriedensstadtAugsburg | Gemeinsames Zeichen gegen den Krieg – Menschenkette in Augsburg geplant

„Mitten in Europa herrscht Krieg. Russlands Präsident Putin hat einen Krieg gegen die Ukraine gestartet und verletzt in dramatischer Weise das Völkerrecht und die Souveränität der Ukraine.“, heißt es in einer Erklärung von Ukrainischem Verein, Bündnis für Menschenwürde und Integrationsbeirat der Stadt Augsburg. Für Dienstag ist eine Menschenkette in der Innenstadt der Schwabenmetropole geplant.

„Mit unserer Menschenkette für den Frieden am kommenden Dienstag, den 15. März 2022 wollen wir ein Zeichen setzen für eine Rückkehr zum Frieden in Europa. Wir fordern die russische Regierung auf, sofort alle Angriffe einzustellen, sich aus dem Hoheitsgebiet des souveränen Staates Ukraine zurückzuziehen und die gewaltsame Verschiebung von Grenzen zu beenden. Wir verurteilen die immer intensiveren Angriffe auf zivile Einrichtungen bis hin zu Krankenhäusern. Wir fordern die sofortige Rückkehr zu diplomatischen Lösungen und Verhandlungen. Wir fordern eine neue Europäische Sicherheitsarchitektur, die Selbstbestimmung und Sicherheit für die Ukraine bietet.

Wir, die Menschen in Augsburg, stehen solidarisch mit den Menschen in der Ukraine, die unter dem Krieg leiden und deren Leben jetzt bedroht ist. Die Friedensstadt Augsburg nimmt bereits Flüchtlinge aus der Ukraine auf und zeigt, dass wir eine hilfsbereite und solidarische Stadt sind. Die vielen Hilfsangebote und Spenden sind ein wichtiges Zeichen der Unterstützung in dieser Zeit.

Lassen Sie uns am Dienstag gemeinsam ein Zeichen gegen den Krieg, für Frieden in Europa und Solidarität mit der Ukraine setzen. Miteinander halten wir die Corona-Hygieneregeln ein und bitten darum geimpft, getestet und mit Maske und Abstand an der Menschenkette teilzunehmen. Bringen Sie auch ein Friedenslicht (Kerze) mit, denn wir wollen damit auf dem Rathausplatz ein Zeichen setzen.

Gemeinsamer Aufruf von

Ukrainischer Verein Augsburg e.V.

Bündnis für Menschenwürde Augsburg-Schwaben e.V

Integrationsbeirat der Stadt Augsburg'“