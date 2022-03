Generalleutnant a.D. der US Army: „Putin hört nicht auf, bis er gestoppt wird“

Der Generalleutnant a.D. der United States Army, Ben Hodges, hat infrage gestellt, ob die NATO weiterhin zuschauen könne, wie unschuldige Zivilisten in der Ukraine von der russischen Armee ermordet werden.

Hodges, der bis Ende 2017 als „Commanding General“ der US Army Europe tätig war, sagte gegenüber den Sendern RTL/ntv, dass man sehe, wie die russische Armee „ganz bewusst“ Städte und Zivilisten angreife: „Ich weiß nicht, wie wir da einfach zuschauen können.“ Weiter sagte Hodges: „Irgendwann kommt der Punkt, an dem Präsident Putin nicht mehr aufhört, bis er gestoppt wird. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob wir damit warten dürfen. Wie viele Zivilisten müssen noch sterben, bis wir die Entscheidung treffen, dass wir uns in diesen Konflikt mehr einmischen müssen?“

Natürlich gebe es ein „furchtbares Risiko“, sagte Hodges, fügte aber hinzu: „Ich denke, dass es einige Dinge gibt, die schlimmer sind als das Risiko einer Eskalation.“ Hodges schloss nicht aus, dass es zu weiteren Schritten der NATO kommen könnte, die aber nicht zu einer „kompletten“ Operation der NATO in der Ukraine führen würden. Jedoch sei auch das Szenario nicht ausgeschlossen, dass man russische Artillerie und Raketen beschießen müsse. Es gehe bei dem Konflikt um mehr als nur die NATO, betonte Hodges: „Hier geht es darum, europäische Bürger davor zu beschützen, ermordet zu werden.“