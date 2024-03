Generalprobe | Angels Nördlingen treffen bereits in der Liga auf den Pokalhalbfinal-Gegner Saarlouis

Die EIGNER Angels Nördlingen reisen am vorletzten Hauptrundenspieltag zu ihrem Halbfinalgegner im Pokalturnier Saarlouis und könnten im Idealfall das Heimrecht für die erste PlayOff-Runde bereits klarmachen.

Zwei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde in der 1. Frauenbasketball Bundesliga zeigt die Tabelle noch immer einen erfreulichen vierten Platz für die Angels aus Nördlingen. Mit 15 Siegen aus 23 Pflichtspielen kann man eine überzeugende Bilanz vorweisen und muss sich auch vor dem kommenden Gegner nicht verstecken. Für das letzte Auswärtsspiel der Hauptrunde steht eine 360 Kilometer-Auswärtsfahrt nach Saarlouis an. Jener Standort, der den Zuschlag für das Top Four bekommen hat und auch gleichzeitig am 16. März der Gegner für das Halbfinale der Angels sein wird.

Tickets (Block K) gibt es hier (https://tickets.saarlouis-royals.net/ba-dbbl-pokal/) und wer live dabei sein möchte, kann sich gerne bei Ingrid Hecht-Wittmann unter Ihw@gmx.de melden. Die Nördlinger Verantwortlichen wollen eine Fanfahrt organisieren.

Doch zuvor gilt es, mit einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage Halles gegen Herne den vierten Tabellenplatz einzubetonieren. Dabei trifft man auf eine hochkarätige und zu 100 Prozent internationale Mannschaft, aus der die Amerikanerin Destiny Littleton heraussticht. Sie ist mit durchschnittlich 23 Punkten die erfolgreichste Punktesammlerin und nach der Osnabrückerin Frieda Bühner die zweiteffektivste Spielerin der Liga. Ihr folgen ihre beiden Landsfrauen Isabelle Spingola und Jaelynn Penn mit jeweils knapp zehn Punkten im Durchschnitt. Obwohl gegen Mitte der Saison das halbe Team ausgetauscht wurde, sucht man noch immer vergeblich die erhofften größeren Fortschritte. Zwar siegte man kurz vor Weihnachten knapp in Keltern, doch läuft man noch immer Gefahr, aus den PlayOffs zu rutschen.

Um dies zu vermeiden, sollte ein Sieg gegen die um Platz vier kämpfenden Angels her. Aus Nördlinger Sicht denkt man gerne an das Hinspiel zurück, als nach großem Kampf ein knapper Sieg heraussprang. Dies möchte man natürlich wiederholen und hofft dabei auf die Rückkehr von Erika Davenport, Nördlingens Bester, wobei ihr Einsatz nach der Verletzung in Osnabrück und dem Ausfall gegen Herne fraglich ist.

Anna Löffler, Tochter der im Nördlinger Basketball bestens bekannten Tina Löffler, die ihrerseits gebürtige Saarlouiserin ist, bewertet das Spiel so:

„Ein Sieg wäre ein weiterer, sehr wichtiger Schritt, um für die PlayOffs das Heimrecht zu erhalten. Außerdem ist es quasi die Generalprobe für das Top Four, das ja zwei Wochen später wieder in Saarlouis stattfinden wird.“

Sollte der Sieg tatsächlich gelingen und Halle gleichzeitig zuhause verlieren, ist den Angels der vierte Tabellenplatz nicht mehr zu nehmen. Ansonsten kommt es nächstes Wochenende zuhause zum Showdown direkt gegen die Lions um Platz vier. Danach steht dann endlich der erste absolute Höhepunkt der Saison an, zu dessen Mitfahrt sich bei der obigen Emailadresse angemeldet werden kann. Nie gab es eine größere Chance für den ersten Titelgewinn der Vereinsgeschichte. Und denkt man an die grandiosen Auswärtsfahrten der vergangenen Jahre zurück, könnte es keinen besseren Anlass für ein Wochenende in Saarlouis geben!

Doch zunächst sind die Augen für das Punktspiel nach Saarlouis gerichtet. Spielbeginn ist am Sonntag um 16:00 Uhr in der Saarlouiser Stadtgartenhalle. Das Spiel wird wie immer live und kostenlos hier gestreamt (https://sporttotal.tv/de/events/07de648f-4298-492f-b94d-65527df11f64).

Nils Gerstmeier