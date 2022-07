Für den Fußball-Bayernlisten FC Memmingen steht am Samstag (14 Uhr) bereits die Generalprobe vor dem Punktspielstart an. Gegner ist der Nord-Bayernligist DJK Don Bosco Bamberg. Die Partie wird allerdings nicht, wie ursprünglich geplant, in Memmingen ausgetragen. Auf Wunsch der Bamberger treffen sich beide Mannschaften, wegen der weiten Anreise, nun sozusagen auf halbem Weg. Gespielt wird nun in Manching bei Ingolstadt.

Ob FCM-Trainer Stephan Baierl hier schon die Wunschformationen aufbieten kann, die am 15. Juli beim TSV Kottern das Bayernliga-Eröffnungsspiel bestreitet, ist fraglich. Zuletzt fehlten beim standesgemäßen 8:0 Erfolg unter der Woche beim Kreisligisten SC Unterrieden abermals einige Akteure aus unterschiedlichen Gründen. Gegen Bamberg soll zumindest Dominik Stroh-Engel wieder mitwirken. Wie auch der angeschlagene Martin Dausch hatte der Routinier auch beim 3:0 Erfolg gegen den württembergischen Oberligisten SSV Reutlingen nicht spielen. In Ennahofen trafen für den FCM Pascal Maier vor und nach der Pause sowie Neuzugang Micha Bareis in der Schlussphase.

In Unterrieden war Leonard Zeqiri unter den Torschützen. Der 20-jährige Mitelfeldspieler stammt aus Kaufbeuren und wurde in der Jugend beim FC Augsburg ausgebildet. In der vergangenen Saison sammelte er Erfahrung in der Regionalliga Nordost beim FSV Union Fürstenwalde. Nun zieht es ihn ins Allgäu zurück und er unterschrieb beim FCM, nachdem er hier einen guten Eindruck hinterlassen hatte. Einige weitere Personalien sollen sich noch in den nächsten Tagen klären.

ass