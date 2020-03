Generalprobe geglückt | Illertissen mit deutlichem Sieg über Pipinsried

Geglückte Generalprobe für den Regionalligisten FV Illertissen. Gegen den souveränen Tabellenführer der Bayernliga Nord und designierten Regionalliga Aufsteiger FC Pipinsried gelang ein 5:2(1:1) Erfolg.

In einem guten und temporeichen Spiel auf dem Illertisser Kunstrasen zeigten die Gäste, zumindest phasenweise, welch spielstarke Akteure sie in ihren Reihen haben. Der Halbzeitstand von 1:1 unterstrich das. Kai Luibrand hatte die Illertisser wenige Minuten vor der Pause(41.)in Führung gebracht, einen Steilpass von Max Zeller unter die Latte gejagt. Bis dahin hatten die Einheimischen allerdings schon zwei Großchancen vergeben. Stanislaw Herzel und Kai Luibrand verfehlten nach 10 Minuten eine Hereingabe von Tim Buchmann und Herzel vergab nach einer knappen halben Stunde die bis dahin größte Möglichkeit für seine Mannschaft. Er brachte die Flanke von Sebastian Enderle nicht am herausstürzenden Torhüter Johann Hipper vorbei. Zuvor hatten die Illertisser allerdings Glück gehabt, denn Marvin Jike traf in der 19. Minute nach einem Konter die Latte. Der Ausgleich zum 1:1 mit dem Pausenpfiff war für den FVI äußerst unglücklich. Benedikt Krug verlängerte eine Freistoßflanke so unglücklich mit dem Kopf, dass Torhüter Kevin Schmidt keine Chance hatte. Zur Halbzeit und im weiteren Verlauf desw Spiels wechselte Trainer Marco Küntzel kräftig, insgesamt 8 weitere Spieler kamen zum Einsatz. Auffälligster Akteur war dabei Philipp Strobel, der die Treffer zum 2:1, 3:1 und 4:1 vorbereitete. Daniel Dewein erzielte die ersten beiden Tore(66./67.) und Tim Bergmiller erhöhte zum 4:1(76.). Steffen Krautschneider nutzte eine Unachtsamkeit zum 4:2 Anschluusstreffer(81.), doch Philipp Wujewitsch stellte in der 88. Minute mit seinem Weitschuss zum 5:2 den alten Abstand wieder her. „Ich bin zufrieden“, lobte Trainer Marco Küntzel seine Mannschaft, „kleiner Wermutstropfen sind die beiden Gegentore, doch fußballerisch war das richtig gut. Das hätte auch noch höher ausgehen können.“

FV Illertissen: Schmidt(46. Fendt)- Buchmann, Wegmann, Krug, Enderle – Zeller(46. Dewein), Maiolo(46. Nebel), Hahn(65. Wujewitsch), Herzel(75. Caravetta), M. Strobel(62. P. Strobel), Luibrand(71. Bergmiller)