Generalprobe geglückt | TSV Rain mit Sieg im letzten Test gegen Gersthofen

Bei tropischen Temperaturen trafen in der Abenstein Arena der Bezirksligist TSV Gersthofen und das Bayernligateam des TSV Rain aufeinander. Während in der ersten Halbzeit kaum Torabschlüsse stattfanden, fielen im zweiten Abschnitt gleich fünf Tore.

Die erste Halbzeit ist schnell erzählt: Es gab auf beiden Seiten nur wenige Strafraumszenen und ein Zwei-Klassen-Unterschied war nicht auszumachen. Folgerichtig wechselte man torlos die Seiten.

Acht Minuten waren in der zweiten Halbzeit gespielt, da wurde im Strafraum Jannik Schuster von den Beinen geholt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Tim Härtel sicher zur 1:0-Führung für den Bayernligisten. Nur fünf Minuten später bekamen die Gastgeber auch einen Foulelfmeter zugesprochen, den Alvin Emini ebenso sicher zum 1:1 verwandelte. Es schien, als ob die Partie jetzt richtig in Fahrt kam. Und tatsächlich, nur fünf Minuten danach überraschte Benjamin Krist mit einem Alleingang auf das Tor der Gersthofener und erzielte die erneute Führung für die Gäste aus der Blumenstadt. Der Druck auf die Heimmannschaft wuchs, und sie hatten Schwierigkeiten, dagegenzuhalten. Dominik Schröder (70.) konnte per Hacke nach Ecke von links auf 3:1 erhöhen. Gabriel Hasenbichler setzte mit dem 4:1 in der 76. Minute den Schlusspunkt.

Nach dem Spiel äußerte sich der Cheftrainer vom TSV Rain, Tjark Danneman, wie folgt: „In der ersten Halbzeit waren wir schwach. Unser Ballbesitzspiel war viel zu langsam, und wir haben es versäumt, Bewegung und Tiefe in unser Spiel zu bringen. Dadurch konnten wir selten hinter die Abwehr des Gegners gelangen. Immerhin haben wir defensiv so gut wie nichts zugelassen. In der zweiten Halbzeit haben wir unsere Abläufe verbessert und uns besser bewegt, was zu mehr Torchancen geführt hat. Wir konnten diese Möglichkeiten auch erfolgreich nutzen.“

Am kommenden Freitag beginnt für den TSV Rain die Bayernligasaison mit dem Eröffnungsspiel beim SV Kirchanschöring. Anpfiff beim Tabellensechsten der vergangenen Saison ist um 19:00 Uhr.

TSV Gersthofen: Nico Hopfenzitz, Manuel Rosner (61. Metus Curkoli), Michael Hildmann (61. Florian Gai), Matthias Balder, Sascha Wenninger (61. Marco Ruppenstein), Adnan Muminovic, Manuel Lippe (61. Moritz Buchhart), Oktay Yavuz, Admir Omerbegovic (61. Christian Vogel), Alvin Emini, Enis Turan (61. Danijel Malinic) – Trainer: Andreas Jenik – Trainer: Sebastian Hoffmann

TSV Rain/Lech: Florian Rauh, Fabian Triebel, Jannik Schuster, Benito Alisanovic (58. Benedikt Bottenschein), Dominik Schröder, Philippe Bauer (58. Noah Yalu), Benjamin Krist, Eugen Belousow (58. Gabriel Hasenbichler), Tim Härtel, Etienne Perfetto (46. Erduart Rushiti), Zoran Angelo Dimitrijevic (46. Lukas Müller) – Trainer: Tjark Dannemann

Tore: 0:1 Tim Härtel (53. Foulelfmeter), 1:1 Alvin Emini (60. Foulelfmeter), 1:2 Benjamin Krist (65.), 1:3 Dominik Schröder (70.), 1:4 Gabriel Hasenbichler (76.)

Schiedsrichterin: Lena Holland (Augsburg)

Zuschauer: 80