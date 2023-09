Generalprobe verpatzt | ECDC Memmingen Indians verlieren letzten Test gegen Peiting

Das letzte Testspiel in Peiting ging für den ECDC mit 4:7 verloren. Damit ist die Vorbereitungsphase der Memminger vorbei. Am kommenden Freitag startet die Oberliga-Süd in die neue Saison. Die ECDC Memmingen Indians treffen dann im ersten Heimspiel auf den Liganeuling aus Stuttgart.

Im ersten Drittel fanden die Memminger, die am Freitagabend auf Denis Fominych, Marcus Marsall und Leon Meder verzichten mussten, nicht zu ihrem Spiel. Der ECP ging gegen Ende der ersten zwanzig Minuten durch einen Doppelschlag mit 2:0 in Führung. Memmingen verkürzte zwar durch Dominik Meisinger, doch Peiting erzielte durch Brett Ouderkirk noch vor der Pausensirene das 3:1

Auch im zweiten Abschnitt war das Spiel des Teams von Coach Huhn weiterhin zerfahren. Peiting legte deshalb durch Marco Niewollik auf 4:1 nach, ehe Memmingen auf 4:2 durch Matej Pekr herankam. Doch abermals klingelte es vor Ende des zweiten Drittels im Memminger Gehäuse. Felix Brassard schoss das 5:2 für die Gastgeber.

Das Schlussdrittel knüpfte nahtlos an die vorherigen 40 Minuten an, zuerst traf Peiting zum 6:2, ehe die Indians durch die Tore von Meisinger und Homjakovs in Überzahl nochmals auf 4:6 herankamen. Den Schlusspunkt setzte Samuel Payeur auf Seiten des EC Peiting. Der Kanadier traf per Empty Net Goal zum 7:4 Endstand für die Hausherren.

Die Vorbereitungsphase für die Indians ist nun vorbei und die neue Saison steht vor der Tür. Am kommenden Freitag treffen die Maustädter am Hühnerberg auf ein neues Gesicht in der Oberliga-Süd. Die Stuttgart Rebels gastieren mit Ex-Indianer Jannik Herm in der Maustadt. Eröffnungsbully ist um 20:00 Uhr, Karten für die Auftaktpartie sowie die ersten Heimspiele im Oktober sind bereits online im VVK verfügbar. Die Indians hoffen auf eine tolle Kulisse zum Start in die neue Spielzeit gegen das Team aus der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg.