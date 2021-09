Generation AUX gewinnt Förderung des bundesweiten Netzwerks UNMUTE NOW

Projekt will Jung und Erstwähler:innen zur Bundestagswahl motivieren Aus über 300 Bewerbungen wurden deutschlandweit 30 Ideen ausgewählt.

Zum Endspurt des Bundestagswahl kampfs startet Generation AUX als Teil des deutschlandweiten Netzwerks UNMUTE NOW eine Wahlaktivierungskampagne. Projektleiter von DON T FOR GET TO VOTE ist Generation AUX Vorstandmitglied Burak Kücük.

UNMUTE NOW fördert deutschlandweit 30 Initiativen deren Ziel es ist, junge Menschen in politische Proze sse zu integrieren und ihnen demokratische Teilhabe zu ermöglichen Wir wussten sofort, dass der UNMUTE NOW Ansatz perfekt in das Profil von Generation AUX passt denn die Motiv ation möglic hst vieler Menschen zur politischen Partizipation und Teilhabe war von Anfang a n eine der Grundideen hinter der Gründung von Generation AUX erklärt Kücük die Teilnahme von Generation AUX an der bundesweiten Initiative.

UNMUT NOW ist ein Programm initiiert durch die gemeinnützige Organisation ProjectTogether und wird von der Alfred Landecker Foundation gefördert

Wenige Wochen vor der Bundestagswahl zeigen UNMUTE NOW Initiativen mit Aktionen in ganz Deutschland ihre Lösungsansätze, um junge Stimmen für eine starke Demokratie laut werden zu lassen. Die Tour wird intensiv digital auf Social Media begleitet. In Augsburg war

das UN MUTE N OW Team bereits am 26. August vor Ort.

Aus über 300 Bewerbungen hat ein 12 köpfiger Jugendbeirat und eine zusätzliche Jury bestehend aus Persönlichkeiten wie Ferdous Nasri, Gründerin und Leiterin von code curious oder Simon Schnetzer, Jugendforscher, Speaker und Futurist 30 Initiativen ausgewählt und gefördert.

Um Erstwähler:innern und junge politikverdrossene Menschen für die Bundestagswahl zu begeistern, ist Generation AUX mit dem Projekt „DON’T FORGET TO VOTE“ ins Rennen um die UNMUTE NOW Förderung gegangen