Newsletter
Montag, Dezember 8, 2025
13 C
London
type here...
Subscribe
Gepäckdiebstahl im Münchner Hauptbahnhof: Verdächtige identifiziert, Schaden von 4.400 Euro verursacht
Bundespolizei München
1 Min.Lesezeit

Gepäckdiebstahl im Münchner Hauptbahnhof: Verdächtige identifiziert, Schaden von 4.400 Euro verursacht

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Sonntagmorgen, dem 7. Dezember, ereignete sich am Münchner Hauptbahnhof ein Gepäckdiebstahl in einem abfahrbereiten ICE. Eine 26-jährige Reisende aus China bemerkte das Fehlen ihres Koffers erst, nachdem der Zug bereits unterwegs war. Die Bundespolizei warnt angesichts des weihnachtlichen Reiseverkehrs vor vermehrten Gepäck- und Taschendiebstählen.

Gepäckdiebstahl im ICE nach Frankfurt

Die Reisende hatte ihren Reisekoffer gegen 08:24 Uhr im ICE 724 mit dem Ziel Frankfurt/Main Hbf in der Gepäckablage verstaut und sich in der Nähe hingesetzt, ohne den Koffer im Blick zu behalten. Gegen 9:00 Uhr stellte sie den Verlust ihres Gepäcks fest und erstattete bei der Bundespolizei in Frankfurt (Main) Anzeige.

Identifizierung der Tatverdächtigen

Die Bundespolizeiinspektion München führte eine Videoauswertung durch und konnte dabei zwei Tatverdächtige identifizieren: einen unbekannten männlichen und eine unbekannte weibliche Täterin. Diese stiegen um 08:25 Uhr, kurz nach der Geschädigten, in den ICE 724 ein und verließen den Zug eine Minute später durch dieselbe Tür, wobei sie den Koffer mitnahmen.

Hoher Sachschaden

Der gestohlene Koffer enthielt diverse Kleidungsstücke, Kosmetikartikel, zwei hochwertige Laptops und Schmuck. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4.400 Euro.

Präventionshinweis: Angesichts des erhöhten Reiseverkehrs in der bevorstehenden Weihnachtszeit rät die Bundespolizei Reisenden, besonders auf ihr Gepäck zu achten und es immer im Blick zu behalten. Gepäck sollte während der Fahrt sicher verstaut und Wertsachen niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, um Dieben keine Chance zu geben.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Überrepräsentation syrischer und afghanischer Tatverdächtiger

0
Im Bundeslagebild "Kriminalität im Kontext von Zuwanderung" für das...
Polizei & Co

Auseinandersetzung am Augsburger Königsplatz: Zwei Verletzte und vier Männer wegen Körperverletzung ermittelt

0
Am Samstag, den 6. Dezember 2025, ereignete sich auf...
Polizei & Co

Ustersbach – 23-Jähriger kommt bei schwerem Verkehrsunfall ums Leben

0
 Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Dinkelscherben und Ustersbach hat sich...
Polizeimeldungen Bayern

Messer-Attacke in Ingolstadt: Frau vor den Augen ihrer Söhne getötet

0
In Ingolstadt kam es am Freitagabend zu einer schweren...
Polizei & Co

Dasing | Tödlicher Unfall in Taiting: Fußgängerin wird von Auto erfasst und stirbt

0
Am Freitagnachmittag, den 06. Dezember 2025, kam es in...

Neueste Artikel