Gepäckdiebstahl im Münchner Hauptbahnhof: Verdächtige identifiziert, Schaden von 4.400 Euro verursacht

Am Sonntagmorgen, dem 7. Dezember, ereignete sich am Münchner Hauptbahnhof ein Gepäckdiebstahl in einem abfahrbereiten ICE. Eine 26-jährige Reisende aus China bemerkte das Fehlen ihres Koffers erst, nachdem der Zug bereits unterwegs war. Die Bundespolizei warnt angesichts des weihnachtlichen Reiseverkehrs vor vermehrten Gepäck- und Taschendiebstählen.

Gepäckdiebstahl im ICE nach Frankfurt

Die Reisende hatte ihren Reisekoffer gegen 08:24 Uhr im ICE 724 mit dem Ziel Frankfurt/Main Hbf in der Gepäckablage verstaut und sich in der Nähe hingesetzt, ohne den Koffer im Blick zu behalten. Gegen 9:00 Uhr stellte sie den Verlust ihres Gepäcks fest und erstattete bei der Bundespolizei in Frankfurt (Main) Anzeige.

Identifizierung der Tatverdächtigen

Die Bundespolizeiinspektion München führte eine Videoauswertung durch und konnte dabei zwei Tatverdächtige identifizieren: einen unbekannten männlichen und eine unbekannte weibliche Täterin. Diese stiegen um 08:25 Uhr, kurz nach der Geschädigten, in den ICE 724 ein und verließen den Zug eine Minute später durch dieselbe Tür, wobei sie den Koffer mitnahmen.

Hoher Sachschaden

Der gestohlene Koffer enthielt diverse Kleidungsstücke, Kosmetikartikel, zwei hochwertige Laptops und Schmuck. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4.400 Euro.

Präventionshinweis: Angesichts des erhöhten Reiseverkehrs in der bevorstehenden Weihnachtszeit rät die Bundespolizei Reisenden, besonders auf ihr Gepäck zu achten und es immer im Blick zu behalten. Gepäck sollte während der Fahrt sicher verstaut und Wertsachen niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, um Dieben keine Chance zu geben.