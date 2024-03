Geplatzte Liebe, geplatzte Reifen | Ex-Freund macht seine Drohung in Welden wahr

Nach der Trennung von seiner Lebensgefährtin kündigte ein 37-jähriger

Mann an, dass er aus Rache die Reifen am Auto seiner Ex-Freundin zerstechen werde. In der Nacht von Samstag auf Ostersonntag setzte er seine Drohung in Welden in die Tat um.



Die 35-jährige Ex-Freundin beobachtete jedoch die Tat und filmte diese mit ihrem

Smartphone. Aufgrund der Aufnahmen konnte der Täter im Nachgang zweifelsfrei

identifiziert werden. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000, – Euro.

