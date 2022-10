Als Gerhard Müller am 3. November 1945 in einfachen Verhältnissen in Nördlingen geboren wurde, ahnte noch niemand, dass er als „Bomber der Nation“ Fußballgeschichte schreiben würde.

In 427 Bundesliga-Spielen erzielte der Rekordtorschütze 365 Tore und konnte im Laufe seiner Karriere zahlreiche Titel und Auszeichnungen sammeln. In diesem Jahr wäre Gerd Müller 77 Jahre alt geworden. Seine Heimatstadt wird ihm an seinem Geburtstag ein Denkmal setzen.

Am Donnerstag, 3. November 2022 um 18 Uhr findet die feierliche Enthüllung der Gerd-Müller-Statue am Eingang zu „seinem Viertel“ in der Nördlinger Altstadt statt (Einmündung Herrengasse in die Bergerstraße). Die Statue, nach Entwürfen des Aschaffenburger Künstlers und Bildhauers Herbert Deiss von der renommierten Glocken- und Kunstgießerei Rincker in Bronze gegossen, wird fortan an den berühmtesten Sohn der Stadt erinnern, dessen Tod im vergangenen Jahr große Trauer ausgelöst hatte.

„Es würde uns sehr freuen, wenn viele Bürgerinnen und Bürger, Fußballbegeisterte und Gerd-Müller-Fans bei der feierlichen Enthüllung der Statue mit dabei wären,“ so Oberbürgermeister David Wittner. Ihr Kommen zugesagt haben bereits u.a. Sandro Kirchner (Staatssekretär im bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration), Dr. Christoph Kern (Präsident des Bayerischen Fußball Verbandes) sowie mehrere ehemalige Profi-Fußballer, die gemeinsam mit Gerd Müller Erfolge gefeiert haben.

Zur Sicherheit der Zuschauer ist der gesamte Bereich ab dem Weinmarkt bis hin zum Platz an der Ecke Herrengasse-Bergerstraße von 16 Uhr bis mindestens 19 Uhr vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert.