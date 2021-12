Gerichtsverhandlung in Memmingen – Lebensgefährtin mit 35 Messerstichen getötet

Am Dienstag, den 21.12.2021 um 11.30 Uhr beginnt im Sitzungssaal 132 des Landgerichts Memmingen vor der 1. Strafkammer der Prozess gegen den 28 Jahre alten deutsch/bulgarischen Staatsangehörigen Rusi I.

hm wird vorgeworfen, am 28.03.2021 gegen 1 Uhr in alkoholisiertem Zustand in einer Arbeiterunterkunft in 86825 Bad Wörishofen seine ebenfalls alkoholisierte Lebensgefährtin Velina F. mit drei verschiedenen Küchenmessern mit 35 Stichen getötet zu haben.

Dem Angeklagten, der sich seit der Tat in Untersuchungshaft befindet, wird deswegen ein Totschlag zur Last gelegt. Das Gesetz sieht hierfür eine Freiheitsstrafe nicht unter 5 Jahren, in besonders schweren Fällen lebenslängliche Haft, vor.

Im Moment sind Fortsetzungstermine am 10.01., 11.01., 12.01., 13.01. und 14.01.2022 jeweils um 9.30 Uhr im Sitzungssaal 132 vorgesehen.