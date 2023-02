Am frühen Montagmorgen kam es auf der Kreisstraße OAL6 zwischen Germaringen und Pforzen (Landkreis Ostallgäu) zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 28-Jähriger kam aus noch bislang unbekannter Ursache mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Unbeteiligte Zeugen fanden den verunfallten Pkw auf und verständigten sofort die Rettungskräfte. Der eingetroffene Notarzt konnte nur noch den Tod des sich allein im Fahrzeug befindenden Mannes feststellen. Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Kempten die Hinzuziehung eines Gutachters angeordnet. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. An der Unfallstelle waren neben den Einsatzkräften der Polizei Kaufbeuren und dem Rettungsdienst, die Freiwilligen Feuerwehren Pforzen und Germaringen im Einsatz. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Kreisstraße komplett gesperrt. (PI Kaufbeuren)