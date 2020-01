Am Neujahrstag gegen 1.50 Uhr wurden im Restaurant eines Hotels im Süden von Gersthofen 4 Gäste gegenüber anderen Gästen nach vorangegangenem Alkoholkonsum unflätig, so dass sie vom Personal zum Gehen aufgefordert wurden.

Dies wurde jedoch nicht hingenommen und so vergriffen sie sich verbal und körperlich an den Angestellten, so dass 3 von ihnen ärztlich behandelt, davon 2 ins Klinikum Augsburg verbracht wurden.

Des Weiteren wurden Stühle, Geschirr und Flaschen an der Örtlichkeit geworfen,so dass ein Sachschaden von mindestens 500 Euro entstand.

Die Beschuldigten verließen das Hotel zunächst in unbekannter Richtung. Eingesetzte Beamte konnten diese allerdings in einer Seitenstraße der näheren Umgebung aufgrund der abgegebenen Personenbeschreibung feststellen und kontrollieren. Weitere Ermittlungen sind erforderlich.

