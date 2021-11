Gersthofen | Der Weihnachtswunschbaum steht

Soziales Engagement wird in Gersthofen nicht nur in der Vorweihnachtszeit gelebt. In den Adventswochen aber mit einer besonderen Tradition: Auch heuer wird es wieder den Weihnachtswunschbaum geben, der die Brücke für Geschenke von Bürgern für Bürger schlägt. Aufgestellt wird der Wunschbaum im Bürgerservicezentrum im Rathaus der Stadt Gersthofen.

Wer etwas Gutes tun möchte, kann sich hier ab sofort von einer Liste einen Wunsch aussuchen und bedürftigen Menschen aus Gersthofen so eine Freude zum Weihnachtsfest machen. Dieses Jahr werden sowohl Sachgeschenke als auch Gutscheine vergeben.

Präsente für bedürftige Gersthoferinnen und Gersthofer

Michael Wörle, erster Bürgermeister, freut sich, dass trotz der erneut schwierigen Corona-Entwicklungen eine Möglichkeit gefunden wurde, bedürftige Menschen in Gersthofen zu unterstützen. „Mein besonderer Dank gilt der Familienstation, die die Organisation der Weihnachtsaktion übernommen hat, mit der bedürftige Personen in Gersthofen unterstützt werden. Zum Beispiel die Senioren, deren Rente nicht ausreicht, um notwendige Dinge zu kaufen, oder Kinder, deren Eltern sich für den Nachwuchs keine neuen Wintersachen leisten können. Viele Einzelschicksale, die wir mit unserer Weihnachtsaktion gerne unterstützten und Bürgerinnen und Bürgern eine Plattform bieten, ihre direkte Nachbarschaft in Gersthofen zu unterstützen.“

Schnell sein und Wunsch erfüllen

Wer mitmachen möchte, kann sich bis 10. Dezember 2021 im Bürgerservicezentrum im Rathaus der Stadt Gersthofen am Weihnachtswunschbaum einen Wunsch sichern und diesen erfüllen. Aber Achtung: In den vergangenen Jahren waren bereits einige Tage vor Ende des Aktionszeitraums alle Wünsche vergeben und erfüllt. Abgabeschluss ist der 10. Dezember 2021 um 12:00 Uhr im Bürgerservicezentrum.

Der Wunschbaum ist zu den Öffnungszeiten des Bürgerservicezentrums jederzeit zugänglich. Bitte beachten Sie, dass der Zutritt nur mit FFP2-Maske möglich ist