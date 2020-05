Gersthofen | Fahrschüler bei Verkehrsunfall verletzt

Am gestrigen Freitag gegen 20.00 Uhr befuhr ein 37-Jähriger mit seinem Pkw die Verbindungsstraße Neusäß – Hirblingen in nördlicher Richtung. An der Anschlussstelle zur A8 bog er nach links in die Auffahrt Richtung Stuttgart ab, übersah jedoch beim Abbiegevorgang einen entgegenkommenden Motorradfahrer und kollidierte mit diesem.

Beim dem Motorradfahrer handelte es sich um einen 17-jährigen Fahrschüler, der im Beisein seines Fahrlehrers eine Ausbildungsfahrt absolvierte. Der 17-Jährige wurde bei dem Unfall mittelschwer verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 6000,– Euro.

