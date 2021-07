Am Samstagabend kam es im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Königsberger Straße in Gersthofen zu einem Brand.

Ein Wäschetrockner war offenbar aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Das Feuer konnte durch Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Gersthofen, die mit ca. 20 Einsatzkräften vor Ort war, umgehend gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Am Gebäude selbst entstand kein Schaden, im gemeinschaftlichen Wäschekeller entstand ein Sachschaden von ca. 10.000,- EUR.

