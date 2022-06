Das 1. Nachhaltigkeits-Festival in Gersthofen wurde unter dem Motto „Einfach nachhaltig leben“ rund um das Rathaus und den Stadtpark durchgeführt. Viele Aktionen, spannende Mitmach-Stände und verschiedene Bewegungs-Möglichkeiten lockten die Besucher in die Stadt. Unter anderem konnte man auch den eigenen ökologischen Fußabdruck berechnen und einen »Drecksack« von Deuter, der mit vielen nachhaltigen Geschenken gefüllt war, gewinnen.

Dafür mussten Fragen aus den Bereichen Mobilität, Ernährung, Energie und Konsum beantwortet werden. Der Sack wird aus Restmaterial der Firma Deuter hergestellt und wurde für Wanderungen entwickelt, um den eigenen Müll wieder mit ins Tal zu nehmen.

Die Dirtbags wurden am Nachmittag an die noch anwesenden Gewinner ausgegeben. Leider waren nicht mehr alle Gewinner vor Ort. Darum nutzte Louis Schewalje am 08. Juni 2022 die Gelegenheit seinen blauen »Drecksack« im Rathaus Gersthofen selbst abzuholen. Michael Wörle, Erster Bürgermeister, freute sich über den Besuch und übergab die Tasche persönlich an den glücklichen Gewinner.