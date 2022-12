Bisher konnte jede und jeder die öffentlichen Ladesäulen der Stadt Gersthofen in der Tiefgarage am Rathausplatz und am Bahnhof Gersthofen kostenfrei nutzen. Ab Januar 2023 werden diese AC-Ladestationen in der Rathaustiefgarage und am Bahnhof in ein Roaming-Netz integriert. Strom tanken wird dann kostenpflichtig.

Bürgerinnen und Bürger können dann an den Ladepunkten entweder über Direct Payment oder über einen Ladetarif eines Autostromanbieters laden.